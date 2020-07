IATI Escapadas, el nuevo seguro de viaje para España y Europa con cobertura de coronavirus Comunicae

jueves, 2 de julio de 2020, 14:32 h (CET) La compañía IATI Seguros ha incorporado la cobertura para los imprevistos que puedan surgir por la Covid-19, como gastos de asistencia médica, PCR, cuarentenas o repatriaciones. IATI Escapadas es un producto económico (por menos de 6 euros se cubre una semana de vacaciones) que está pensado para todo tipos de viajeros, incluso para los que usan autocaravanas, para cicloturistas o para aquellos que se mueven con sus mascotas IATI Seguros acaba de lanzar un nuevo producto para adaptarse al nuevo escenario que deja la crisis sanitaria de la Covid-19. IATI Escapadas ya está disponible y cuenta con coberturas que incluyen el coste de la cuarentena en el hotel, de la repatriación o de las pruebas específicas para diagnosticar la enfermedad (PCR), además de la prestación de servicios como la teleasistencia para cuidar al paciente a distancia y evitar cualquier tipo de desplazamiento.

Se trata de un producto especialmente creado para dar respuesta a los viajes que mayoritariamente se van a llevar a cabo este verano tras la pandemia, principalmente escapadas tanto por Europa como, en muchos casos, dentro de las propias fronteras. La cobertura de los gastos médicos asociados a la Covid-19, en las mismas condiciones que cualquier otra enfermedad que surja en el destino, alcanza hasta 50.000 euros. Alfonso Calzado, CEO de IATI seguros, resalta que los turistas que se plantean de nuevo poder volver a viajar sobre todo en entornos cercanos buscarán garantías adicionales y con este nuevo producto "ofrecemos tranquilidad y seguridad a los viajeros".

IATI Escapadas es además un producto específico para diferentes tipos viajes que se pueden realizar este verano en un entorno cercano, como aquellas personas que viajan en autocaravanas o realizan roadtrips, para cicloturistas o para los que se desplazan con sus mascotas.

En el primero de los casos dirigido para el mundo de las caravanas, roadtrips, campistas se cubre el robo del equipaje guardado en el maletero del vehículo o en el interior de la camper o autocaravana, se incluye un vehículo de sustitución en caso de accidente o avería, un conductor para volver a casa en caso de accidente o enfermedad del mismo si nadie más pudiera tomar el volante y se enviaría un duplicado de llaves.

Sobre el seguro para los cicloturistas, se protege a los viajeros durante sus viajes de aventura y desplazamientos en bicicleta, y se cubren los robos con violencia de la propia bicicleta durante su uso o daños a la misma en caso de algún problema durante su traslado en avión.

En cuanto al seguro de mascotas, se incluye asistencia veterinaria en caso de accidente, como la prolongación de la estancia, repatriación o gastos de sacrificio. Asimismo, se cubren los gastos de estancia de la mascota en caso de hospitalización de su dueño, la responsabilidad civil por daños y la búsqueda del animal en caso de extravío.

Y por último, IATI Escapadas cubre de manera opcional la anulación del viaje por innumerables causas, entre ellas si la empresa abre un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) una vez que se hayan reservado las vacaciones (vuelos, hoteles…). De esta forma se puede anular el viaje y recibir el reembolso de los gastos ocasionados.

Viajar tranquilo no tiene precio, pero los seguros de viaje que ofrece IATI son realmente asequibles. Todas estas novedades que se han incorporado en IATI Escapadas son económicas y con coberturas adecuadas: por menos de 6 euros se cubre una semana de vacaciones en España y por dos euros al día en Europa.

Acerca de IATI Seguros

IATI es una correduría de seguros, creada por la familia Calzado en 1885, pionera en la contratación de seguros de viaje online tras una importante transformación digital y precursora en la concienciación y apoyo al turismo sostenible.

IATI Seguros es además una compañía socialmente responsable que dona un porcentaje de cada seguro contratado a través de su sitio web a la Fundación Nen Déu, una entidad que lleva más 125 años atendiendo y educando a personas con discapacidad intelectual.

Más de 500.000 clientes en los últimos cinco años han confiado en IATI, empresa que ha incrementado su facturación exponencialmente convirtiéndose así en un referente en el sector no sólo en España, sino en Europa.

