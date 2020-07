Colegio Logos se anticipa ante los posibles escenarios para la reapertura de los centros escolares

Ante la inminente vuelta a las clases, son muchos los interrogantes sobre cuál será el protocolo a seguir. Tanto la OMS como el Ministerio de Educación recalcan la necesidad de reducir el número de alumnos por clase, así como establecer una serie de medidas en las diferentes etapas Tras las declaraciones de la ministra de Educación, Isabel Celaá, sobre la reapertura de centros educativos el próximo mes de septiembre, son muchas las dudas que surgen. Aún es escasa la información sobre los protocolos que deben seguir los centros para la protección de todos los alumnos, profesorado y familias.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la vuelta a las clases debe hacerse con precaución ya que el riesgo sigue siendo alto y las posibilidades de contagio se pueden acrecentar. En esta misma línea aporta una serie de protocolos necesarios para los centros escolares:

- Establecer un horario para que los estudiantes se laven las manos.

- Las aulas deben ser ventiladas con frecuencia.

- El uso de mascarilla debería ser obligatorio para todas aquellas personas que se encuentren dentro de la institución educativa, a partir de educación primaria.

- Las familias que llevan y recogen a los niños en el centro también deben cumplir con los protocolos de higiene.

- Es muy importante establecer rutinas de limpieza de las superficies y elementos que se tocan con frecuencia como los pomos de las puertas, pupitres, interruptores de luz, y por supuesto, todo el material didáctico al que tienen acceso los estudiantes.

- Evitar el contacto físico durante las clases de deporte y educación física.

- Realizar recreos escalonados.

Tal y como señala Silvia Díaz-Rincón, Directora del Colegio Logos de Las Rozas de Madrid , aún falta mucha información por lo que “en nuestro centro educativo nos estamos preparando para 3 escenarios distintos y ajustados a la realidad que se vive actualmente”.

La primera opción que se contempla es la del formato presencial, “la modalidad habitual que siempre se ha ejercido en el Colegio Logos, aplicando rigurosamente todos los protocolos de higiene y seguridad”.

El segundo supuesto se centra en la educación a distancia, “utilizando las herramientas de Google y trabajando desde casa como hemos hecho durante el último trimestre. Esto no representaría problema alguno, ya que la ejecución y los resultados obtenidos han sido satisfactorios, y tanto profesores como alumnos trabajan ya sin problema con estas herramientas”.

Por último, el tercer escenario se basa en la educación presencial con grupos reducidos de alumnos, siguiendo las indicaciones de la Ministra de Educación, que ha apuntado que las aulas no deben contar con más de 20 alumnos. “Colegio Logos se ajustaría con facilidad a esta propuesta en la reapertura de sus centros educativos gracias a sus amplias instalaciones y a la tecnología adecuada”, recalca Díaz-Rincón.

Colegio Logos, un ejemplo de adaptación a las clases digitales

En el Colegio Logos se anticiparon a los hechos incorporando una serie de programas de formación, tanto para alumnos como para profesores. “El nivel de digitalización con el que contaba la institución previamente sirvió de ayuda para organizar toda la logística de las clases no presenciales en apenas tres días”.

Para conseguir que el proceso de aprendizaje se efectuara con el menor número de inconvenientes y complicaciones posible, “optamos por utilizar las herramientas de Google y el paquete de G-Suite for Education a través de Google Classroom, una plataforma de gestión de comunicación, en la que los profesores programan actividades para que las hagan los alumnos, y después son corregidas y evaluadas por el profesorado de forma sincronizada”.

Como resultado, “tenemos un colegio 100% conectado y siguiendo el horario habitual de las clases de 9 am a 4.45 pm a través de videoconferencias con Google Meet”.

“Las actividades escolares no se han detenido en ningún momento, y a pesar del desconcierto inicial, todo ha fluido perfectamente. La capacidad de reacción por parte de los estudiantes y de sus familias, ha sido sorprendente. La adaptación no representó ningún inconveniente y se han logrado resultados extraordinarios, aunque en esta modalidad no presencial se echa mucho de menos a los estudiantes”, concluye Silvia Díaz-Rincón.

El Colegio Logos es un colegio bilingüe, localizado en la zona noroeste de Madrid, que está posicionado entre los 10 mejores colegios de España, según el Ranking El Mundo 2020. Un colegio que se basa en la educación con valores, internacionalización, innovación educativa y espíritu deportivo.