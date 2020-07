La firma digital aporta agilidad y seguridad al sector salud Comunicae

jueves, 2 de julio de 2020, 11:05 h (CET) La firma digital ha entrado con fuerza en el Sector de la Salud según SERES, líder global en soluciones de intercambio digital de documentos. El éxito se justifica en la complejidad de una industria en la que se maneja multitud de informaciones y de documentos de diferente índole que tienen que ser cumplimentados y firmados La adopción de la firma digital está permitiendo a estas organizaciones agilizar sus procesos internos y mejorar las relaciones con sus clientes y proveedores, mejorar la atención y la experiencia de los pacientes, aumentar de la productividad y la eficiencia en la cadena de suministro y reducir costes y mejorar su sostenibilidad eliminado el uso de papel.

La sanidad española lleva años incorporando las nuevas tecnologías a sus procesos administrativos y de gestión e impulsando su transformación digital y está previsto en poco tiempo que la firma electrónica sea el medio predominante para la firma de documentos.

Firma digital como servicio

Contralia es un servicio SaaS (Software as a Service) desarrollado por SERES que ofrece a las organizaciones un entorno online para el envío, aceptación y firma de documentos contractuales, incluidos los documentos justificativos, que requieran de un consentimiento de forma manifiesta. Contralia automatiza todo el proceso de notificación y seguimiento y acumula pruebas fehacientes de todas las acciones que se realizan en él. El servicio agiliza los procesos de contratación, ofrece trazabilidad (total o parcial) del estado de la documentación, integra los datos con los sistemas internos de las empresas, ofrece validez legar y garantía jurídica en la Unión Europea. Además, cumple con la Ley Orgánica de Protección de Datos, el Reglamento General de Protección de Datos y el Reglamento eIDAS.

¿Qué documentos se pueden firmar con Contralia?

Con Contralia pueden firmarse todo tipo de documentos en el ámbito de la salud. Entre ellos destacan:

Consentimiento informado: es uno de los documentos más utilizados dentro del sector sanitario. Se trata del documento que el paciente firma antes de recibir un tratamiento o someterse a una determinada intervención.

Resultados de pruebas: la firma digital de este documento ha cobrado especial importancia en los últimos meses debido a la crisis de la COVID-19. Con la firma online de resultados de pruebas médicas pueden evitarse desplazamientos innecesarios.

Formularios de admisión: se trata de un documento esencial en los hospitales, tanto en los públicos como en los privados. Además, es un procedimiento bastante mecánico y tedioso, por lo que la incorporación de la firma electrónica y la digitalización del documento es especialmente útil en este caso. Otros documentos que pueden ser firmados con Contralia son: contratos laborales, registro de datos de pacientes, traslado de pacientes, gestión de aseguradoras o envío de notificaciones.

¿Qué ventajas específicas ofrece Contralia al sector salud?

La firma digital ofrece multitud de ventajas a todas las empresas que deciden implementarla. No obstante, para las compañías del sector salud, la seguridad y la privacidad son dos elementos especialmente importantes. Con la solución Contralia estos dos aspectos se garantizan al 100%, puesto que se trata de una solución que sigue los más rigurosos estándares de certificación de seguridad y se basa en una sólida tecnología de cifrado de datos.

Seguro y flexible

Contralia se apoya en el sistema "One Time Password" y facilita un entorno sencillo para la identificación y firma electrónica del destinatario mediante un código de un sólo uso recibido por SMS. Además, se adapta de forma sencilla a diferentes procesos de contratación, independientemente del canal de relación con el cliente (cara a cara, online, en una sucursal, móvil...), y es un servicio de confianza según el Reglamento eIDAS (UE Nº 910/2014), con firma electrónica en la nube o remota, con la intervención de un tercero de confianza (Ley 34/2002).

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Magistrados coinciden en que se aceleren procedimientos de liquidación para proteger el tejido empresarial Neteges Tot Net se felicita por el cambio de percepción del público hacia el sector de la limpieza El consumo crece un 1,2%, de media, durante las fases de la desescalada según Bnext Bienestar físico y psicológico: las claves de Saint-Gobain para acompañar a sus equipos en el confinamiento Schaeffler contribuye a la observación precisa de las estrellas