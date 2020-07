La primera fase del proyecto #unetealosqueayudan de United Way España recaudó casi 200.000 euros Comunicae

jueves, 2 de julio de 2020, 11:08 h (CET) Durante el estado de alarma la campaña #unetealosqueayudan ha recaudado 196.690€ consiguiendo impactar en la vida de 10.434 personas, proporcionando alimentos y bienes básicos y garantizando la continuidad de la educación online de los más vulnerables Con una recaudación de casi 200.000 euros, repartidos entre diferentes entidades sin ánimo de lucro, United Way España ha concluido la primera fase de su proyecto #unetealosqueayudan, creado para ayudar a los más vulnerables durante la crisis provocada por la Covid19. El proyecto sigue adelante y su objetivo es recaudar un millón de euros para “seguir respondiendo a la crisis social, ayudando a los más vulnerables a recuperarse, rediseñando nuestros proyectos y reconstruyendo la cohesión social” en palabras de su directora, Marina Fuentes.

Durante estos meses, United Way España ha donado 28.090 euros para la compra de alimentos básicos no perecederos a cada una de las entidades incluidas en el proyecto: Banco de Alimentos de Madrid, Cruz Roja Española, Fundación José María de Llanos, Fundación Secretariado Gitano, Save The Children, Uninicio e Ymca. Además, se han donado 135 ordenadores portátiles para combatir la brecha digital que se han repartido entre Ymca, Fundación Secretariado Gitano y Fundación Balia.

El proyecto ha sido posible gracias a la participación de más de 500 donantes particulares y cinco grandes empresas que colaboran habitualmente con United Way: Lilly, Firmenich, British American Tobacco, 2nd Gen y la AmCham.

Ayuda a los más vulnerables

La campaña se ha materializado en 70.494 comidas y 2.104 vales para comida y bienes básicos repartidos entre 2.255 familias. Además, más de 400 jóvenes han continuado con los proyectos educativos de United Way y 285 menores han podido acceder a la educación online durante el Estado de Alarma. Los mayores ha sido otro eje de las actividades de United Way, que ha gestionado en los peores momentos de la pandemia 17.207 minutos de acompañamiento a personas mayores, además de atender a 588 mayores en situación de soledad.

https://url2.cl/ADgk6

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.