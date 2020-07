Workday ofrece a los empleados experiencias hiperpersonalizadas para una mejor adaptación a los lugares de trabajo cambiantes

Workday Help ofrece un servicio completo de RRHH con creación y gestión de casos para una respuesta rápida, meditada e intuitiva a los problemas. Workday Journeys crea experiencias personalizadas para guiar a los empleados en momentos decisivos Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), líder en aplicaciones empresariales para finanzas y recursos humanos en la nube, ha anunciado la disponibilidad de Workday Help y Workday Journeys, nuevas soluciones que amplían el poder de Workday People Experience, la última experiencia para empleados basada en machine learning. Workday Help es una completa aplicación de prestación de servicios de RR.HH. que proporciona una gestión de casos más intuitiva, y Workday Journeys, permite a las organizaciones crear experiencias personalizadas que guíen a los trabajadores en momentos críticos y transiciones, como, por ejemplo, la incorporación a un nuevo puesto o ascenso a otra posición. Ambos productos ayudarán a los responsables a involucrar y apoyar mejor a los empleados y, al mismo tiempo, a hacer que el trabajo sea más personal y productivo.

Asimismo, Workday también ha anunciado la disponibilidad de Workday People Analytics, una aplicación de augmented analytics que identifica los principales riesgos y oportunidades de la fuerza laboral y ofrece estos elementos en un formato sencillo. Las nuevas soluciones complementan al conjunto de aplicaciones de Workday, que incluye Workday Human Capital Management (HCM), Workday Financial Management y Workday Adaptive Planning para ayudar a los clientes —entre los que se incluyen más del 65% de las empresas de la lista Fortune 50— a afrontar los retos surgidos en torno a la COVID-19 y a volver a los lugares de trabajo, así como a avanzar temas de diversidad e inclusión (D&I).

Nuevas experiencias para nuevas necesidades

En un mundo cambiante, la experiencia de los empleados es primordial. La pandemia COVID-19 y el reciente levantamiento en torno a la injusticia social han afectado vidas y traído consigo varios desafíos en torno a la salud, el bienestar y la productividad. En tiempos de crisis e incertidumbre, las organizaciones necesitan crear una experiencia que satisfaga las nuevas expectativas de sus empleados y los nuevos lugares de trabajo, de forma que fomente la confianza, garantice la seguridad y la salud y promueva el bienestar de los empleados, a la vez que les proporcione las herramientas y tecnologías que necesitan para realizar su trabajo.

Workday People Experience, es una nueva forma de trabajar para los empleados, que se encuentra disponible en versión escritorio y móvil, y está específicamente diseñada para para apoyar a cada persona utilizando machine learning para proporcionar insights relevantes, recomendaciones y asistencia a lo largo del tiempo. Workday People Experience aprovecha de manera única los datos de Workday sobre el rol de cada persona, sus tareas más utilizadas y tendencias, entre otras, para proporcionarle toda la información que necesite e indicarle las tareas a realizar. Esto ofrece un autoservicio más intuitivo, que permite a los empleados obtener respuestas instantáneas, desde cualquier lugar y en cualquier momento, mientras que los equipos de operaciones de RR.HH. se centran en un trabajo más estratégico.

Los clientes pueden mejorar la experiencia de sus empleados con las siguientes soluciones:

Workday Help

Workday Help es una aplicación de gestión de casos y conocimientos de RR.HH. que permite a los empleados obtener respuestas a preguntas comunes y, cuando el autoservicio no es suficiente, la capacidad de conectarse con un miembro del equipo de ayuda de RRHH para obtener el apoyo que necesitan. Por ejemplo, si un empleado se pusiera enfermo o se viera afectado negativamente por la COVID-19, podría acceder a la información que describa las nuevas políticas de bajas y beneficios relevantes para su rol y su geografía, al mismo tiempo que se muestra sus preferencias en cuanto al tipo de prestaciones disponibles. Si fuera necesario, se podría abrir un caso y se facilitaría un espacio para realizar preguntas específicas sobre el proceso de licencias, que luego se dirigirían de forma segura y confidencial al equipo de RR.HH. para que la organización pueda hacer un seguimiento y ayudar a dicha persona. De este modo, los encargados de resolver los casos tienen acceso a conversaciones anteriores y a información contextual de Workday, lo que reduce en gran medida el tiempo y el esfuerzo necesario y, por lo tanto, el coste derivado de la resolución de dichos casos.

Workday Journeys

Workday Journeys permite a las organizaciones crear experiencias personalizadas que guíen a su personal a través de transiciones y momentos críticos. Los administradores de recursos humanos pueden organizar rápida y fácilmente estas experiencias— con un enfoque basado en low-code— utilizando datos de Workday y otras aplicaciones empresariales, para luego dirigirse a los empleados en función de su ubicación, trabajo o nivel de gestión. Workday Journeys apoya a los clientes en la creación de una amplia gama de experiencias para el empleado de respuesta ante crisis, incorporación, transición laboral, salud y bienestar, diversidad e inclusión etc. Por ejemplo, las empresas podrían elaborar un programa para los managers que los guíe acerca de cómo construir equipos más diversos y conectados. Esto podría incorporar tareas en Workday o en los sistemas conectados de toda la empresa, como, por ejemplo, un curso de capacitación, un documento con consejos para realizar entrevistas sin sesgos y un video de aprendizaje sobre cómo fomentar la inclusión.

“Los empleados quieren y merecen experiencias que se adapten individualmente a ellos y reduzcan los pasos de la pregunta a la respuesta. Una experiencia digital conectada alimenta el compromiso y la alineación en el trabajo, algo más importante que nunca en tiempos como estos," señala Pete Schlampp, vicepresidente ejecutivo de desarrollo de producto de Workday. "La integración de machine learning en la plataforma existente de Workday permite estas experiencias hiperpersonalizadas para la gestión intuitiva de casos de RR.HH. y la orientación del autoservicio en momentos clave, para fortalecer a las personas en su trabajo y, de esta forma, impulsar la productividad que ayudará a acelerar el crecimiento del negocio."

Información adicional

Para una perspectiva adicional:

- Mirar esto: Workday People Experience demo

- Leer el blog “Focusing on People to Make Companies Stronger Than Ever” escrito por Pete Schlampp, vicepresidente ejecutivo de desarrollo de productos, Workday

- Revisar los siguientes recursos de Workday sobre el regreso al trabajo y COVID-19

Sobre Workday

Workday, Inc. es proveedor líder en aplicaciones cloud de finanzas y recursos humanos para empresas. Fundada en 2005, Workday ofrece servicios de gestión financiera, capital humano, planificación y aplicaciones analíticas diseñadas para las empresas más grandes del mundo, instituciones educativas y agencias gubernamentales. Organizaciones que han elegido a Workday van desde medianas empresas a compañías de Fortune 50.

Declaraciones que se refieren a previsiones futuras

Esta nota de prensa contiene declaraciones acerca del futuro; entre otras cosas, declaraciones sobre el rendimiento y los beneficios esperados de las ofertas de Workday. Las palabras "creer", "puede", "hará", "estimar", "continuar", "anticipar", "pretender", "esperar", "buscar", "planear", "proyectar" y expresiones similares tienen por objeto identificar las declaraciones de carácter prospectivo. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones. Si los riesgos se materializan o las suposiciones resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir materialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Los riesgos están implícitos en estas perspectivas, pero no se limitan exclusivamente a ellos. Los riesgos descritos en nuestros registros con la Comisión de Valores y Bolsa ("SEC"), incluyendo nuestro Formulario 10-K para el año fiscal que termina el 31 de enero de 2020 y nuestros informes futuros que podemos presentar ante la SEC de forma eventual podrían causar que los resultados reales varíen con respecto a las expectativas. Workday no asume ninguna obligación y no tiene actualmente la intención de actualizar ninguna de estas declaraciones prospectivas después de la fecha de esta publicación.

Cualquier servicio, característica o función no publicada a la que se haga referencia en este documento, nuestro sitio web u otros comunicados de prensa o declaraciones públicas que no estén accesibles de manera pública actualmente están sujetos a cambios a discreción de Workday y pueden no ser entregados como se concibieron o directamente no ser entregados. Los clientes que contraten los servicios de Workday, Inc. deben tomar sus decisiones de compra basándose en los servicios, características y funciones que están disponibles actualmente.

© 2020. Workday, Inc. Todos los derechos reservados. Workday y el logotipo de Workday son marcas comerciales registradas de Workday, Inc. Todos los demás nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.