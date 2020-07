​G Suite gratis Código promocional: ¿qué es y para qué sirve? Cada uno de los planes que G Suite pone a disposición de los usuarios son de gran utilidad y valor para los negocio Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 2 de julio de 2020, 09:22 h (CET)

En las últimas dos décadas, los avances en el desarrollo de la tecnología han permitido a las pequeñas y grandes compañías acceder a diversas herramientas que fomentan la calidad de los métodos de gestión y control. En el mundo virtual podemos encontrar todo tipo de aplicaciones y software dedicados a ofrecer este tipo de servicios para empresas. Entre los más destacados se encuentra G Suite.



¿Que es GSuite y para que sirve? ¿Qué es este popular servicio del que tanto se ha hablado últimamente? G Suite es un conjunto de herramientas y aplicaciones ofimáticas que se encuentran integradas especialmente para mejorar la productividad y eficiencia empresarial. Se trata de una destacada aplicación que ha sido desarrollada por el gigante tecnológico Google y que permite a las empresas disfrutar de servicios como: tecnología de Google AI, Gmail, Documentos, Drive, Calendario, Meet y muchos otros software.



G Suite ofrece a las compañías la oportunidad de trabajar de forma integral y sincronizada, a través de la nube, con el paquete de aplicaciones y herramientas de oficina que ha lanzado al mercado a través de diversos planes: Basic, Business y Enterprise. Cada uno de ellos cuenta con diversos servicios y diferentes capacidades, y con precios que pueden rondar entre los 4 y 20 euros. Por ejemplo, una de las variaciones entre un plan y otro, puede ser la capacidad de almacenamiento en la nube.



G Suite GRATIS en Desamark En Internet podemos encontrar diversas plataformas virtuales que ayudan a las compañías a contratar y gestionar los servicios de G Suite en cada una de sus modalidades.



Agencias de marketing digital, como Desamark, cuentan con ofertas especiales con respecto a los diferentes planes que el paquete de aplicaciones empresariales tiene disponible en el mercado.



En este sentido, Desamark ofrece a las empresas la capacidad de probar por un periodo de tiempo limitado todas las funcionalidades de G Suite de forma totalmente gratuita. Se trata de una excelente oportunidad para conocer de primera mano cada una de las ventajas que beneficios que G Suite tiene para ofrecer a los sistemas de control e información empresarial. Los negocios que buscan las maneras de mejorar cualitativamente su eficiencia y rendimiento laboral, pueden obtener G Suite a través de https://www.desamark.com/g-suite-gratis/ .



Código promocional G Suite Basic y Business en Desamark Como mencionamos anteriormente, el paquete de servicios empresariales que ofrece la multinacional Google, a través de su increíble aplicación G Suite, se puede encontrar en tres planes principales.



Las empresas que hayan probado la versión limitada y gratuita de G Suite, pueden tener acceso a una destacada oferta que Desamark pone a su disposición. Se trata de los conocidos códigos promocionales para los dos principales tipos de planes G Suite. La reconocida agencia de marketing Desamark ha lanzado al mercado una oferta del 20% de descuento en los planes Basic y Business. Un importante descuento que se mantendrá vigente durante todo un año que pueden obtener a través de https://www.desamark.com/codigo-promocional-g-suite-gratis/



La promoción sirve de incentivo a las empresas a dar el salto necesario y trabajar de la mano con los sistemas sincronizados de gestión y trabajo de Google.



Puedes ver los pasos detallados de como obtener y aplicar un código promocional de G Suite en este vídeo: https://www.desamark.com/video-codigo-promocional-g-suite/

Han comentado la noticia en algunos medios: https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/tendencias/codigo-promocional-g-suite/20191031123009133438.htmlhttps://www.comunicae.es/nota/g-suite-gratis-y-codigos-promocionales-en_1-1210941/https://cronicaglobal.elespanol.com/business/codigo-promocional-suite-gratis-beneficios-herramienta_283170_102.htmlhttps://www.lavanguardia.com/vida/20200102/472669634303/comunicado-g-suite-gratis-y-codigos-promocionales-en-desamark-y-los-beneficios-de-la-herramienta-para-las-empresas.html



¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre el G Suite Basic y Business? Cada uno de los planes que G Suite pone a disposición de los usuarios son de gran utilidad y valor para los negocios. Sin embargo, los tipos de planes se encuentran directamente relacionados a las necesidades particulares de cada tipo de empresa.



G Suite Basic es un plan adecuado en el caso de los trabajadores independientes, o aquellos que posee una pequeña empresa, con un número reducido de empleados. Por 4,68€/usuario/mes, la principal variación, en comparación los el resto de los planes, será la capacidad de almacenamiento de 30GB.



Por otra parte, el plan G Suite Business se encuentra diseñado para los negocios que posee un equipo de mayor tamaño, entre mediano y grande. Entre sus principales características se encuentra su capacidad de almacenamiento ilimitado, así como los controles adicionales de seguridad y administración. Las empresas que poseen un mayor capital, tendrán la capacidad de contratar los servicios de G Suite por un precio de 9,36€/usuario/mes.



Cabe destacar que gracias a los códigos promocionales, las empresas podrán acceder a todas las ventajas que G Suite dispone pero con un descuento del 20%. No cabe duda que es una oferta que las empresas no pueden dejar pasar para el crecimiento de su productividad.



Si quieres mantenerte informado de las últimas promociones de Desamark puedes consultar en la web o en su canal de Youtube https://www.desamark.com/canal-youtube .



