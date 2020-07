​Consejos para limpiar moquetas y alfombras Como remedio general contra manchas que no sean de aceite, grasa o sustancias fuertes podemos emplear agua caliente con vinagre Redacción Siglo XXI

jueves, 2 de julio de 2020, 09:20 h (CET) A continuación queremos darte una serie de consejos relacionados con uno de los aspectos más importantes para la higiene del hogar y para la salud de sus miembros. Nos referimos, en efecto, a la limpieza de moquetas y alfombras. Estos elementos son dos de los que mayor cantidad de ácaros, malos olores y bacterias acumulan: por lo mismo, requieren de una limpieza especial y de una serie de pautas que deben seguir para que luzcan en perfectas condiciones. Te damos algunos de ellos a continuación.



Emplear una aspiradora adecuada Primero de todo, hay que tener muy en cuenta la aspiradora que vamos a emplear. Es así que debemos escoger un modelo con la suficiente potencia y, de paso, con la suficiente capacidad como para aspirar dichas superficies. Estos dos aspectos son esenciales: tu aspiradora debe tener suficiente potencia como para poder encargarse de sacar todos los residuos que pudieran acumularse en nuestra alfombra y moqueta y, al mismo tiempo, el equipamiento necesario para que no se dispersen.



En este sentido, además de contar con suficiente potencia también deben contar con filtros HEPA que ayuden a atrapar el 100% de los ácaros y del polvo que pueda contenerse en ella. De la misma manera, este tipo de filtros son muy necesarios y recomendables para hogares en los que se encuentren alérgicos ya que contribuyen a hacer que nuestro hogar esté mucho más limpio.



Para escoger la mejor aspiradora para tu hogar echa un ojo a Mundo Aspiradora, donde podrás encontrar decenas de modelos con sus especificaciones y comparativas para todos ellos. Es recomendable siempre aspirar al menos una vez a la semana nuestra alfombra para evitar la proliferación de ácaros y la acumulación de polvo.



Limpieza con sal Una vez que nos hayamos asegurado de limpiar al menos una vez por semana nuestra alfombra, podemos recurrir, en el caso de que esté muy sucia, a una limpieza con sal. Este método está especialmente indicado para alfombras de pelo largo. Además de la sal, también puede emplearse el bicarbonato, un producto que puede aplicarse sin dañar el tejido de nuestra alfombra.



Para hacerlo, tendremos que mezclarlo con un poco de sal y esparcirlo durante la superficie de la alfombra, dejando que permanezca en ella durante al menos una hora. Después, aspiraremos toda la superficie. Una de las funciones que tiene el bicarbonato es el de desprender el polvo del tejido de nuestra alfombra, al mismo tiempo que también consigue mejorar su olor.



Emplear la vaporeta para limpiar la alfombra Otra de las mejores alternativas para limpiar una alfombra consiste en emplear la vaporeta. Esta es una máquina muy interesante que funciona con vapor que sale a presión y que elimina la práctica totalidad de gérmenes y bacterias. Puede aplicarse sobre toda clase de superficies y, naturalmente, también sobre el tejido de nuestras alfombras.



Lo que conseguimos con ella es eliminar el polvo y las impurezas sin dañar los tejidos de nuestra alfombra. Igual que en el caso anterior, lo ideal consiste en diseminar un poco de sal y bicarbonato sobre las superficies para poder optimizar toda la limpieza. Después de ello, bastará con que apliquemos su chorro de vapor para poder eliminar el polvo y todos los ácaros. Siempre es recomendable pasarla dos veces por la misma zona y dejar que seque por completo.



Limpieza de manchas específicas Pasaremos a ofrecerte ahora una serie de trucos que pueden serte de ayuda contra manchas específicas que puedan producirse en tu alfombra o moqueta. Cada una de ellas requiere de una acción concreta, por lo que pasaremos a enumerarlas.



Manchas de aceite o grasa En el caso de que se produzcan manchas de grasa o aceite, lo que puedes emplear es el almidón de maíz (también conocido como maicena). Se espolvorea simplemente sobre la mancha y se deja reposar durante media hora para pasar después la aspiradora y un cepillo seco sobre la zona.



Vinagre y agua caliente como remedio general Como remedio general contra manchas que no sean de aceite, grasa o sustancias fuertes podemos emplear agua caliente con vinagre. Se trata de una mezcla muy eficaz para eliminar gran parte de las manchas que sobre ella pudieran producirse. Simplemente hay que pulverizar la mezcla sobre la superficie de nuestra alfombra y frotar con un cepillo de cerdas humedecido previamente.



Manchas de producto fuertes En el caso de que se hayan producido manchas de alguna sustancia fuerte como por ejemplo el vino, emplearemos agua oxigenada con lavavajillas. Aproximadamente vamos a usar una cucharada de lavaplatos mezclado con aproximadamente una taza de agua oxigenada. Lo que debemos hacer es extender dicha mezcla sobre la superficie de la alfombra.



Dejaremos la mezcla actuar durante al menos media hora y después pasaremos un cepillo humedecido de forma suave.



