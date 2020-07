Los cojines de lactancia se han convertido en un accesorio esencial para la atención del bebé Estos cojines pueden confeccionarse con distintos materiales, tanto en la funda como en el relleno Redacción Siglo XXI

jueves, 2 de julio de 2020, 09:13 h (CET) Amamantar al bebé es un hermoso acto que toda madre realiza para alimentar a su retoño y que sirve, además, para reforzar los lazos de amor y acercamiento entre ambos. Sin embargo, este acto natural, en ocasiones puede llegar a ser incómodo por la posición que ella tiene que adoptar y por el peso que sus brazos tienen que cargar. Los cojines de lactancia son la mejor y más práctica solución para esto, además tienen varios usos y funciones.



Los cojines de lactancia son útiles accesorios diseñados para que las madres amamanten a sus bebés de manera cómoda y sencilla, y que hoy se han vuelto muy populares en todo el mundo, ya que se consiguen de manera muy fácil y rápida en internet.



Pero, no sólo se usan con ese propósito, sino que también se pueden emplear para otros fines utilitarios que, igualmente, brindan total confort a la mamá (o papá, si también participa en otras atenciones del bebé).



Cojines de lactancia para diversos usos Hay muchas empresas y tiendas que se dedican a la confección y venta de este tipo de cojines, como la plataforma web loscojines.com, en la que se puede encontrar el mejor cojín de lactancia, en una variedad de modelos, colores y precios, que se ajustan a las necesidades y posibilidades de todos.



Los hay de diversos tamaños y formas, elaborados con una gran variedad de materiales, tanto en su interior o relleno, como en su exterior o funda, y se pueden usar de muchas formas, lo cual brinda bastante versatilidad y utilidad. Con este tipo de cojín se consigue una especie de almohada en forma de U.



Además, pueden tener variados complementos y útiles extras, como arneses, bolitas, respaldo, vibración y otros elementos sofisticados adicionales que permiten brindar mayor confort y utilidad.



El uso más común que se da a estos cojines, es el de sostener el peso del bebé mientras se alimenta, bien sea con biberón o directamente del pecho de la madre, lo cual ofrece mayor comodidad que si se cargara en brazos.



También se pueden utilizar como una práctica y cómoda almohada de embarazo para ayudar a la madre para conciliar el sueño y dormir plácidamente, como refuerzo lumbar al utilizarse en el respaldo de una silla, como barrera en la cama para proteger al bebé, o como asiento del pequeño cuando ya es un poco más grande. Por su práctica constitución son útiles para todo.



Diversidad de materiales Estos cojines pueden confeccionarse con distintos materiales, tanto en la funda como en el relleno. Depende de lo que se quiera con ellos, se puede elegir el que más convenga para las necesidades que se tengan.



Principalmente, se debe verificar que la funda esté elaborada con materiales transpirables y muy suaves. Hay que recordar que el bebé estará en contacto directo con el cojín, por lo cual es muy importante tener en cuenta esta especial característica para evitar la excesiva sudoración y garantizar el tacto agradable para su piel.



La tela más comúnmente usada para las fundas de los cojines de lactancia son algodón y poliéster, lo más importante es que se puedan desmontar para lavarlas con la frecuencia requerida.



Con respecto al relleno, se puede conseguir una muy alta variedad de materiales, como son la fibra de poliéster, espumas, bolitas de poliestireno, algodón, granos viscoelásticos y demás elementos que sirvan para tal fin.



El relleno que se elija dependerá del gusto del cliente y la suavidad que se quiera obtener del cojín, en todo caso se debe evitar que los materiales y que la cantidad utilizada, lo vuelvan muy rígido o duro.



