Entrevista a Mario Rodríguez Manzanares (Ausape) para 'Diario Siglo XXI'

Creada en 1994, AUSAPE es la Asociación de Usuarios de SAP España, una asociación sin ánimo de lucro que reúne entre sus asociados a los miembros del ecosistema SAP, con los objetivos de promover el intercambio de información de interés mutuo entre sus socios sobre los productos y soluciones SAP , establecer relaciones con otras asociaciones y grupos profesiones con actividades similares y ejercer como interlocutor con SAP sobre las necesidades y experiencias de los miembros de la asociación.



Este año, Mario Rodríguez ha sido nombrado presidente de AUSAPE. Mario Rodríguez es ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). También ha realizado estudios en la University of Erlangen-Nuremberg y ha completado el programa GAMP (Global Advanced Management Program) impartido conjuntamente por ESADE y Georgetown University (McDonough School of Business).



En sus 18 años de carrera profesional ha desempeñado diferentes funciones en el sector de las Tecnologías de la Información, incluyendo la responsabilidad durante varios años del Centro de Gestión de Aplicaciones SAP de Siemens en la zona Suroeste de Europa.



En esta compañía ha ejercido también como responsable de Aplicaciones de IT y de Gobierno de IT para la misma área geográfica y, desde 2014, es el CIO de Siemens España, donde otorga una gran importancia a potenciar la innovación y el máximo aprovechamiento de todas las nuevas tendencias tecnológicas.



Mario Rodríguez ya había formado parte de la Junta Directiva de AUSAPE en el anterior periodo 2018-2019, cuando ejerció como vicepresidente, también en representación de Siemens.



Recientemente ha sido elegido como presidente de AUSAPE ¿Con qué expectativas encara esta responsabilidad en la asociación?

En primer lugar con muchísima ilusión, motivación y ganas de aportar valor. Tras ejercer de vicepresidente en la Junta Directiva durante 2018-19 y tras haber sido partícipe del hito de los 25 años de la asociación en 2019, bajo el lema “¡Vamos por Más!”, quizá lo más importante sea preparar a la asociación para otros 25 exitosos años de existencia.



Para ello, considero fundamental seguir potenciando el networking de valor añadido entre asociados, que es, además, el aspecto más valorado en todas nuestras encuestas de satisfacción entre asociados. Otro aspecto que considero clave seguir potenciando es el de la innovación. Debemos seguir aportando ideas sobre las nuevas tendencias tecnológicas e inspiración a los asociados que les permitan seguir avanzando en el camino de la transformación digital y también profundizar en temáticas de interés. Valga como ejemplo el éxito de las sesiones magistrales de Ciberseguridad del pasado año, con la asistencia de más de 100 directivos tanto en la sesión de Madrid como en la de Barcelona.



¿Qué importancia tiene la existencia de una asociación de este tipo?

Creo que AUSAPE es un colectivo profesional muy importante y un referente en el ecosistema SAP en España, con más de 550 empresas asociadas. Esto la convierte en una voz del cliente relevante y un canal a través del cual las compañías que utilizan las soluciones tecnológicas de SAP en nuestro país pueden articular sus inquietudes, dudas y propuestas de manera efectiva y con fuerza suficiente para que sean atendidas. Sobre todo considerando la importante posición de SAP en el mercado.



Adicionalmente AUSAPE tiene una clara vocación de apertura y conexión internacional. Forma parte de SUGEN (SAP User Group Executive Network), la red internacional de asociaciones creada para proporcionar una voz unificada y global a las empresas clientes de SAP, fomentando un diálogo abierto y constructivo entre sus miembros y SAP, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones globales. También cabe destacar que AUSAPE es miembro fundador de AUSIA (asociación de usuarios SAP en países latinoamericanos).



Un ejemplo de como la voz del cliente es escuchada ha sido la extensión por parte de SAP de la fecha límite para realizar el cambio a la tecnología “S/4 HANA”, previsto para 2025 y que ha sido extendido hasta el 2027 y en algunos casos específico incluso hasta 2030. Esto es de enorme importancia para muchos clientes por las inversiones y el esfuerzo requeridos para ello.



¿En qué momento se encuentra actualmente AUSAPE?

En lineas generales, en un momento de transición hacia los próximos 25 años de existencia aportando valor a sus socios y a la sociedad. Y en la actualidad, obviamente afrontando este periodo tan atípico y singular que nos está tocando vivir con la crisis del covid-19 y amoldándonos al contexto.



Por citar algunos ejemplos, potenciando un formato virtual como son los webinars, hemos incrementado significativamente la cantidad de eventos organizados por AUSAPE y sus partners. Durante el pasado mes de abril la cifra de eventos ascendió a 72 entre reuniones de grupos de trabajo, sesiones temáticas y sesiones de partners con un total acumulado a la largo del año de 277. Esto supone superar ya la cifra de las sesiones de este tipo celebrados durante todo el 2019.



También hemos llevado a cabo nuestro primer SAP-AUSAPE Day, en formato virtual, con tres sesiones sobre S/4 HANA, C/4 HANA y Business Technology Platform y con el objetivo de llevar el conocimiento sobre dichas soluciones a empresas ubicadas no solo en grandes áreas urbanas sino también a las pequeñas capitales de provincia que no están cubiertas por las 7 delegaciones regionales de la asociación.



Y acabamos de poner en marcha un nuevo grupo de trabajo dedicado a la Industria Digital, que se suma a los 12 ya existentes. Así que, como ves, AUSAPE está muy activa y siempre buscando las formas de aportar valor y ser de utilidad a sus socios y partners.



Durante este periodo de confinamiento la asociación también ha entregado un donativo de 10.000 euros al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que está trabajando en la prevención, contención y tratamiento de la enfermedad.



¿Tienen información sobre cómo está afectando la pandemia a las empresas asociadas a AUSAPE? ¿Han tomado alguna medida de ayuda desde la asociación?

Por supuesto, pues es mucho el feedback que nos llega en el diálogo con los asociados. Lógicamente el impacto no es el mismo en todos los sectores de actividad, pero no es ninguna sorpresa que se nota de forma generalizada.



Como es lógico y ya he comentado, hemos potenciado los formatos virtuales para todas las sesiones con los asociados. De cara a la organización de eventos de carácter presencial como el Forum anual nos hemos comprometido a un riesgo económico cero para todos los patrocinadores, garantizando la devolución íntegra de las cantidades que hubiesen sido adelantadas en caso de cancelación del mismo. También estamos contemplando demoras en los plazos de pago de cuotas, servicios y patrocinios en los casos en que se nos solicita.



En abril enviamos una carta a los responsables de SAP referente a la situación económica creada por la pandemia mundial de Covid-19. En esta misiva se solicitaba a SAP que valorara las opciones posibles para ayudar a las empresas que son sus clientes en España a fin de que éstas puedan superar la coyuntura económica actual.



Entre las diversas acciones y medidas lanzadas por SAP en el contexto del covid-19, una que me parece muy positiva ha sido la de la extensión de su Programa de Adopción de Acceso Digital (DAAP), el cual se lanzó en Mayo de 2019 y originalmente iba a estar disponible por un año. SAP ha decidido extenderlo hasta Diciembre de 2021, como resultado entre otros de las conversaciones mantenidas por los grupos de usuarios como AUSAPE, integrados en la red SUGEN.



Es decir, SAP ha ampliado el plazo de negociación para el licenciamiento de los accesos indirectos. Algo muy importante en un momento en que, a causa de la pandemia de Covid-19, muchas empresas necesitan ayuda para superar la situación económica actual.