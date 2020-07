Así se digitalizará la gestión del talento y el bienestar en las empresas

La crisis del coronavirus ha impulsado la digitalización con una celeridad inédita hasta la fecha. Muchas empresas han tenido que implementar de forma rápida el uso de herramientas digitales y el teletrabajo para poder mantener su actividad durante la crisis sanitaria.



De hecho, durante la pandemia el número de personas que trabajan desde casa en España ha ascendido hasta el 34% . El uso de herramientas colaborativas, de aplicaciones de videoconferencia o de servicios de almacenamiento en la nube se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Y no se detendrá: con la crisis, más del 63% de empresas tratará de implantar el teletrabajo, en la medida de lo posible .



De esta forma, mientras los trabajadores se han tenido que acostumbrar a trabajar en remoto y mantener la productividad, los equipos dedicados a la gestión del talento y las personas han tenido que lidiar con grandes problemas a la hora de gestionar problemas de comunicación, motivación o administrativos. Y es que, según el 5º Estudio en España de Transformación Digital en RRHH, aún un 80% de las empresas siguen abordando el reto de la transformación digital en el departamento de recursos humanos.



Ante este impulso de la digitalización empresarial, Sodexo Beneficios e Incentivos destaca los aspectos que deben ser digitalizados sin demora por las empresas para captar y retener talento, fomentando el bienestar en la empresa:



-Una comunicación más digital. Ante este nuevo panorama, las empresas deben digitalizar sus canales de comunicación con los empleados, si no lo han hecho ya, porque comunicar de forma remota va a ser más importante que hacerlo dentro de un edificio. Es el momento de abandonar soportes físicos y explorar nuevos formatos y herramientas como, por ejemplo, un mayor uso de redes sociales internas, mailings, herramientas de mensajería o vídeos.



-Horarios y organización de las tareas para un mundo digital: Durante el confinamiento el teletrabajo alargó dos horas más la jornada laboral según la medición del tiempo de conexión a las VPN (la red privada virtual que conecta con la empresa), por ello es importante fomentar el uso de herramientas digitales de control de horario para hacer un seguimiento de la jornada y software de administración de proyectos que permiten organizar y priorizar las tareas.



-Feedback y evaluación del rendimiento digitalizados: Un correcto feedback aumenta el sentimiento de pertenencia y mejora el rendimiento de los empleados, entre otras cosas, por lo que las empresas deben orientar la evaluación del rendimiento y la comunicación a sistemas digitales como reuniones periódicas virtuales one to one con el empleado o encuestas online de satisfacción.



-Mayor oferta digital en los beneficios sociales: Los beneficios sociales tradicionales también están tendiendo a digitalizarse. Por ejemplo, en lugar de cheques ya se utiliza una tarjeta restaurante que puede recargarse y usarse para pagos online. Además, las empresas pueden complementar la oferta con beneficios 100 % digitales, como formación a través de plataformas de e-learning o fomento de la actividad física mediante el uso de apps. En este sentido, Sodexo Beneficios e Incentivos ha desarrollado Sodexo Te Ayuda, un portal web con recursos útiles de diferentes áreas como de salud y bienestar, formación o entretenimiento para mejorar el día a día de las personas.



-Big Data y Business Intelligence en la gestión del talento: La medición y analítica sigue siendo una tarea pendiente en RRHH ya que solo un 26% afirma recoger, analizar datos y usar modelos descriptivos, predictivos y prescriptivos . Sin embargo, esta tecnología permite anticiparse a la fuga de talento en base a los patrones de actividades, optimizar el salario y los beneficios del empleado, conocer el consumo de beneficios como comida o el uso de los vehículos corporativos.



-Implementar la gamificación: los videojuegos y la gamificación son herramientas útiles en materia de selección y atracción de talento, así como, en otros muchos aspectos aplicados al sector de la gestión de personas ya que fomentan la creatividad y la cultura innovadora. La mayoría de las empresas aún descuidan su aplicación en los RRHH, cuando precisamente es uno de los aspectos más positivos de la digitalización de este sector.



-Burocracia más cómoda: La mayoría de las compañías (59%) sigue con una Intranet tradicional, que no da respuesta a las necesidades y retos actuales. Ante esta tendencia digital, las empresas deben adoptar sistemas de gestiones internas que no necesiten presencia física y que el empleado pueda realizar a través de un dispositivo como, por ejemplo, la gestión de las nóminas, la solicitud de vacaciones o los justificantes médicos. En este sentido, actualmente existen todo tipo de sistemas de control de la identidad mediante firma digital o sistemas de detección biométrica que posibilitan este uso.



“Es una realidad que esta crisis sanitaria nos ha enseñado lo necesaria que es la implantación de la tecnología en la empresa. En este sentido, el departamento de Recursos Humanos que es el encargado del bienestar del empleado y de la captación de talento no puede ser una excepción”, explica Miriam Martín, directora de Marketing de Sodexo Beneficios e Incentivos. “Las herramientas digitales no sirven únicamente para sacar trabajo y ser más productivos; también proporcionan múltiples ventajas a la hora de conocer las necesidades del empleado, que recibirá un tratamiento más personalizado”.