Las finanzas sostenibles, aliadas para mitigar la emergencia climática

miércoles, 1 de julio de 2020, 16:04 h (CET) Más de 20 ponentes han analizado en el Curso de Verano de Spainsif, el impacto que los productos financieros ASG tienen para contribuir a frenar el cambio climático El Curso de Verano de Spainsif, el Foro Español de Inversión Sostenible, ha abordado cómo a través del desarrollo de las finanzas sostenibles y su regulación, y del crecimiento de la demanda de la inversión sostenible se puede acelerar la transición hacia una economía descarbonizada y contribuir a mitigar la emergencia climática.

Más de 20 ponentes han participado en este encuentro estival, que se ha celebrado por primera vez en formato online -30 de junio- en colaboración académica con IE University, bajo el título 'Productos financieros ASG para la emergencia climática'. Los participantes han analizado durante una mañana de qué manera las finanzas pueden impulsar la transición energética hacia una economía neutra en carbono, las metodologías de alineación de carteras y los diferentes productos financieros frente al cambio climático, el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la UE, las implicaciones del Green Deal o el engagement climático y voting en las juntas de accionistas.

"Para cumplir con los objetivos de descarbonización a 2050, el escenario futuro para alcanzar una economía que contribuya a mitigar la emergencia climática es el 2030 y, en el caso de España, en la próxima década se pretende movilizar cerca de 210.000 millones de euros para reducir el impacto del cambio climático", ha considerado Joaquín Garralda, presidente de Spainsif y decano de Ordenación Académica de IE University, quien ha afirmado que la inversión sostenible con criterios ASG afecta a todas las industrias y a todas las economías.

El Curso de Verano de Spainsif ha contado con tres ponencias en el que se han puesto de manifiesto la importancia del desarrollo de las finanzas sostenibles y el impulso que está teniendo la regulación como el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la UE o el Green Deal.

Sol Hurtado de Mendoza, directora general de BNP Paribas Asset Management para Iberia, ha valorado el estado actual de la emergencia climática y la transición energética para las finanzas sostenibles: "La demanda global de combustibles fósiles tocará techo antes de lo que pensamos por el aumento de la población y la demanda energética mundial y la transición energética justa tendrá un gran impacto".

"Estamos inmersos en una transición del sistema financiero que necesita alinearse con la lucha contra el cambio climático y su proceso de adaptación para no dejar a nadie atrás. Para que esto pase necesitamos mayor divulgación de la inversión sostenible y que llegue a todos", ha asegurado Marisa Aguilar, directora general de Allianz Global Investors, para quien los gestores de activos se van a enfrentar al desafío de integrar los factores ASG en las carteras de inversión.

Por su parte, Jorge Diaz, responsable de Ventas para Cliente Institucional de Amundi, ha destacado la necesidad de que el sector público y el sector privado trabajen juntos para hacer frente a la emergencia climática a través de la inversión sostenible y el papel de los bonos verdes como herramienta para redirigir los flujos de capitales a la sostenibilidad medioambiental.

El Curso de Verano de Spainsif se ha completado con cuatro mesas redondas sobre 'Portfolio alignment methodologies against climate change', 'Implicaciones del Green Deal', 'Engagement climático y voting' y 'Productos Financieros frente a la Emergencia Climática'.

