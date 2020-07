Xavier Peruga sumerge al lector entre la fantasía y la realidad con su novela 'Entre Dos Mundos' Comunicae

miércoles, 1 de julio de 2020, 15:04 h (CET) El autor de Tarrasa ha escrito una primera novela para todos los lectores ávidos de la buena fantasía "Solo pasarán al otro lado de la Montaña Sagrada aquellos que en su interior alberguen un don especial", así reza un grabado que Ángel observa junto a su abuelo Eladio. Este último ha llevado al niño hasta allí porque cree que posee una habilidad única que lo hace ser quien es: alguien lleno de valentía y fortaleza capaz de enfrentarse a los enemigos más terribles.

Pero de eso solo se dará cuenta cuando consiga adentrarse en el otro mundo. Ese del que no tenía conocimiento alguno y que se encuentra habitado por criaturas mágicas.

Una vez allí, el destino lo llevará a distintas situaciones que confluyen en un único camino: acabar con Árgamon, un vástago de Ares que pretende acabar con la raza humana para subyugar a toda la tierra.

¿Por qué Ángel parece ser el único capaz de hacerle frente? ¿Y por qué Árgamon ha decidido plantarle cara a los humanos justo ahora?

El protagonista de Entre Dos Mundos no recorrerá este enigmático territorio solo, sino que en su viaje conocerá a distintos personajes que lo ayudarán a devolver la paz entre ambos planos: el de los humanos y el de los seres mitológicos; entre la oscuridad y la armonía.

"Vivimos en un mundo en el que parece que vende más contar cosas negativas, y en el que prima el individualismo. Mi intención es mostrar que hay personas buenas dispuestas a ayudarnos y que es necesario que nos apoyemos unos a otros, por eso es tan importante la amistad para los protagonistas del libro".

De otra forma, no podrá existir un equilibrio entre las fuerzas del bien y del mal. ¿Estará preparado Ángel para tal hazaña?

Adentrarse en un contexto tan dispar al que él conocía (el universo de los humanos) no será fácil, pero la amistad de sus nuevos compañeros y su coraje lo animarán a seguir adelante para dar caza a todos los enemigos dispuestos a atentar contra la estabilidad terrenal.

Pico Afilado, Shila, su abuelo Eladio, Lili, la bruja Nala y Rufus, quien aporta el lado humorístico en la trama, componen este colorido abanico de personajes que escoltan al protagonista y que lo acompañarán en su andadura por el mundo oscuro.

"En cada uno de ellos he intentado plasmar cualidades y valores positivos. A pesar de sus miedos y de las dificultades, todos tratan siempre de dar lo mejor de sí, y ese es el mensaje que me gustaría dar con este libro".

A pesar de que el niño parece tener el valor suficiente para afrontar las adversidades que se le ponen delante —pues tendrá que enfrentarse a vampiros, enanos y dragones, entre otras criaturas legendarias—, una parte de su pasado volverá a resurgir, haciendo tambalear su propia historia. ¿Por qué lo ha criado su abuelo? ¿Dónde están sus padres biológicos?

Un estupendo relato para cualquier edad que enseña valores como la amistad, la justicia, la moralidad, el amor y la valentía.

Sin perder de vista la esencia de la historia, el escritor Xavier Peruga conduce al lector de manera muy resolutiva y entretenida gracias a los diálogos de los personajes y a las escenas tan envolventes que hacen querer continuar la lectura incesantemente.

Sumergirse en el libro de Xavier Peruga es tener la certeza de que el entretenimiento estará asegurado, pues su novela conserva los elementos más puros del género de la fantasía: personajes heroicos, combates, protagonistas con poderes mágicos, mundos desconocidos en el imaginario colectivo…además de una trama llena de matices que van desde la belleza de la amistad hasta el coraje para enfrentarse a la muerte.

"Es cierto que el género que más me ha atraído ha sido el de la fantasía y la aventura, ya que siempre he tenido una gran imaginación y soy una persona muy inquieta".

Aquellos que se atrevan a caminar Entre Dos Mundos acompañarán a Ángel en un viaje destinado a encontrarse a sí mismo. Pero también podrán recordar la quintaesencia de la lectura: encontrar libros para el deleite personal y que, a su vez contengan historias diferentes para disfrutar en cualquier momento.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.