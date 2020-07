Alcobendas apuesta por el emprendimiento y la movilidad en Startup Olé 2020 Comunicae

miércoles, 1 de julio de 2020, 14:48 h (CET) El Ayuntamiento de Alcobendas y Alcobendas HUB participarán en una nueva edición de Startup Olé. Del día 9 al 11 de septiembre de 2020, Salamanca reunirá a startups, emprendedores, grandes compañías, aceleradoras, inversores e instituciones para compartir impresiones sobre el emprendimiento nacional e internacional y crear sinergias. Alcobendas mostrará todo su potencial y las ventajas que pone a disposición de los emprendedores y tratará de captar talento para la ciudad El Ayuntamiento de Alcobendas y la oficina de atracción de inversiones, Alcobendas HUB, participarán en el primer evento de startups a nivel nacional, el Startup Olé 2020, con el objetivo de atraer talento al ecosistema emprendedor de la ciudad.

En la cita, que tendrá lugar del 9 al 11 de septiembre en Salamanca, se reunirán cientos de emprendedores, startups y scaleups, grandes compañías, aceleradoras, inversores e instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales para poner en valor el emprendimiento, hacer networking y crear sinergias.

Durante todo el fin de semana se sucederán mesas redondas, exposiciones de startups –de las cuales las mejores podrán defender sus proyectos en un pitch final–, actividades de networking y exhibiciones.

Uno de los puntos fuertes del evento será la mesa redonda organizada por el Ayuntamiento de Alcobendas, en la que el concejal de Innovación, Transformación Digital y Desarrollo Económico de Alcobendas, Roberto Fraile, moderará un debate sobre la innovación en movilidad sostenible, en el que también participará la asociación de empresarios AICA con su plataforma de movilidad inter-empresas.

Startup Olé 2020 llega se presenta con una gran novedad: los interesados podrán asistir al evento sin moverse de sus casas. La organización, además del despliegue técnico in situ para montar un evento de estas características, ha habilitado una modalidad online en la que basta con conectarse a sus plataformas virtuales y hacer uso de la herramienta para tener al alcance de la mano toda la información y contactos del ecosistema emprendedor.

Alcobendas no solo ocupa el tercer puesto en el ránking de las ciudades españolas con mayor facturación sino que desde siempre ha apostado por la innovación y el emprendimiento como forma de atraer talento y nuevas oportunidades al municipio.

Por ello, cada año tanto desde el Ayuntamiento como desde las distintas entidades trabajan cada día para impulsar el crecimiento de su ciudad a nivel empresarial y nada mejor que hacerlo de la mano de los emprendedores que cada día trabajan por sacar sus proyectos adelante. En palabras de Roberto Fraile: “Seguimos reforzando la presencia de Alcobendas en los mayores eventos de inversión nacionales e internacionales. A la vuelta del verano asistiremos a Startup Olé, uno de los más importantes encuentros de innovación empresarial de España. Allí presentaremos las ventajas que supone invertir en nuestra ciudad: baja fiscalidad, una localización inmejorable, entre otros. Este año además presentaremos nuestros planes para mejorar la movilidad sostenible de la ciudad”.

Además, durante esta edición de Startup Olé, Alcobendas contará durante todo el fin de semana con un stand donde todo aquel emprendedor que quiera lanzar su propio proyecto podrá informarse sobre todas las posibilidades que ofrece la ciudad para seguir creciendo profesionalmente.

Sobre Alcobendas HUB

ALCOBENDAS HUB nace para facilitar la inversión y asistir al inversor atendiendo todos los aspectos necesarios para la puesta en marcha de cualquier tipo de empresa.

ALCOBENDAS HUB está formado por un equipo de profesionales altamente cualificados para conducir la elección del inversor al acierto, permaneciendo a su lado desde el momento de iniciar la tarea de prospección, ofreciendo información, proporcionando asistencia y facilitando los trámites, hasta llegar a la puesta en marcha del proyecto, con una alta gama de servicios que aportan valor añadido a la necesaria toma de decisiones.

Y no se queda ahí, ALCOBENDAS HUB está lista para facilitarle todo lo necesario para su traslado personal y familiar, contando con las aportaciones y la implicación de grandes empresas y de todos los sectores sociales, educativos, deportivos y culturales de la ciudad.

