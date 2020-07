El 41% de los directivos trabaja en la integración de los ODS en la estrategia de sus organizaciones Comunicae

miércoles, 1 de julio de 2020, 14:12 h (CET) En el último año ha crecido un 12% el compromiso de las empresas con la Agenda 2030, según el informe Approaching the Future 2020 de Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership y CANVAS Estrategias Sostenibles. El ODS 8, Trabajo decente y crecimiento económico; el ODS 5, Igualdad de Género; y el ODS 17, Alianzas para lograr los objetivos, son en los que más están trabajando las organizaciones La Agenda 2030 ha marcado un antes y un después en la evolución de la sostenibilidad. En 2020 se cumplen cinco años de la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y comienza una década crucial para lograr cumplir esos 17 objetivos. Con el fin de analizar los principales retos a los que se enfrenta la sociedad y el importante papel de las empresas en este sentido, se ha celebrado el webinar ‘Agenda 2030: Una década para la acción’, organizado por Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership y CANVAS Estrategias Sostenibles.

El encuentro, que ha recogido las principales conclusiones en materia de desarrollo sostenible extraídas del informe Approaching the Future 2020: Tendencias en Reputación y Gestión de Intangibles, elaborado por ambas organizaciones, ha contado también con la participación de la Red Española del Pacto Mundial e Iberdrola. Según este estudio, que cumple este año su quinta edición, el compromiso de las empresas con la Agenda 2030 ha crecido progresivamente a lo largo del último lustro, siendo hoy día la tercera tendencia más relevante para los directivos consultados.

Actualmente, un 41% de las empresas ya están trabajando en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que supone un crecimiento del 12% respecto a 2019, y un 60% afirma tener definidos los ODS en los que van a centrar su contribución a la Agenda 2030. El informe apunta que los ODS en los que actualmente más se están enfocando las organizaciones son el ODS 8, Trabajo decente y crecimiento económico (42%), el ODS 5, Igualdad de género (32%), y el ODS 17, Alianzas para lograr los Objetivos (31%). Sin embargo, otros ámbitos como la lucha contra el hambre (ODS 2) o la conservación de los océanos (ODS 14) apenas están siendo trabajados por un 1% de las empresas encuestadas.

Entre los principales retos a los que se enfrentan las organizaciones comprometidas con la Agenda 2030, el 29% destaca su integración en la estrategia y la definición de un plan estratégico de sostenibilidad, seguido de la definición de proyectos que contribuyan a los ODS (19%). Además, un 13% hace referencia a la definición de los indicadores para medir el impacto y el reporte de las acciones realizadas, y un 11% menciona la sensibilización y formación de sus empleados para integrarlo en la cultura empresarial.

Agenda 2030 tras la COVID-19

La 'Década de la Acción', así denominó la ONU a los 10 años a partir de 2020 para alcanzar los 17 ODS, pero la crisis económica y sanitaria provocada por la actual pandemia va a tener un gran impacto y a marcar un punto de inflexión en la consecución de la Agenda 2030.

"Ante la COVID-19, los ODS se han convertido en un marco de acción global para responder a los principales retos sociales, económicos y ambientales preexistentes y aquellos que puedan presentarse en los próximos años. Por eso, será esencial que el compromiso empresarial con la Agenda 2030 se integre en el centro del negocio, impulsando cambios en la cultura y liderazgo corporativo que deriven en modelos económicos y de producción más éticos, humanos y colaborativos", asegura Isabel López, socia fundadora de CANVAS Estrategias Sostenibles.

La coyuntura impuesta por la COVID-19 se ha observado en la involucración de las empresas para responder a las necesidades sociales, sanitarias y económicas, vinculadas con los ODS. Así, un 39% de las iniciativas empresariales ante el coronavirus han estado relacionadas con el ODS 3, Salud y bienestar, y un 30% con el ODS 8, Trabajo decente y crecimiento económico, según el informe Ética empresarial y Agenda 2030 en tiempos de COVID-19, elaborado por CANVAS Estrategias Sostenibles y la politóloga Cristina Monge.

"Los ODS van a jugar un papel fundamental en la construcción de una sociedad que demanda un mayor compromiso a las organizaciones, y en la que el propósito corporativo y el seguimiento de las expectativas sociales es más relevante que nunca para dar respuesta a las necesidades de los grupos de interés, clientes, empleados y accionistas. Solo las empresas que sean capaces de generar valor social, ético, económico y medioambiental en sus comunidades obtendrán la legitimidad para operar a medio y largo plazo", sostiene Ángel Alloza, CEO de Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership.

Alianzas y resiliencia en tiempos de incertidumbre

En la próxima década, y más aún en medio de la crisis generada por el coronavirus, el reto para la Agenda 2030 será consolidarse como marco global de actuación para que todos los agentes sociales, políticos y económicos incorporen los ODS como hoja de ruta hacia un futuro más sostenible y responsable con las personas y el planeta. Así lo han puesto de manifiesto durante el webinar Cristina Sánchez, directora ejecutiva de la Red Española de Pacto Mundial, y Mónica Oviedo, responsable de Gestión de la Sostenibilidad de Iberdrola. Ambas expertas han coincidido en subrayar que el mundo se enfrenta a una situación de inestabilidad, incertidumbre y emergencia global en la que es clave actuar de forma ágil para poder responder a las necesidades que van surgiendo en el día a día.

Asimismo, la representante de Iberdrola ha destacado la importancia de "trabajar en clave de alianzas y no olvidarse de la otra gran crisis global que amenaza el planeta: la emergencia climática. Es necesario tomar medidas contra el calentamiento global alineadas con las que se deben tomar para solucionar la crisis provocada por la COVID-19. La Agenda 2030 es la respuesta y la guía para la recuperación".

Por su parte, Cristina Sánchez ha asegurado que "los Diez Principios del Pacto Mundial y los 17 ODS son marcos de actuación fundamentales para guiar a las empresas hacia modelos de negocio más sostenibles y resilientes, que sitúen ámbitos como la salud, el trabajo decente o la igualdad de género como ejes centrales y que apuesten por la innovación, la digitalización o la transición ecológica. Las empresas que implementen ambos marcos serán empresas más viables y rentables a largo plazo y enfrentarán mejor futuros episodios de inestabilidad financiera".

Este ha sido el primero de una serie de webinars que Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership y Canvas Estrategias Sostenibles han diseñado para ayudar a los profesionales y a las organizaciones a afrontar las distintas tendencias en reputación, marca, sostenibilidad, ética y transparencia que identifica Approaching the Future 2020, como son la Agenda 2030, el futuro del trabajo o la inclusión y la diversidad.

