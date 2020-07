Qué se necesita saber sobre la reforma de una vivienda por PORTAL REFORMAS Comunicae

miércoles, 1 de julio de 2020, 12:20 h (CET) ¿Se está listo para reformar? Las reformas y reparaciones de la casa pueden ayudar a mejorar el aspecto y la sensación del hogar. Ya sea que se esté haciendo pequeñas modificaciones o renovando toda la casa, esto es lo que se debe hacer antes de comenzar el trabajo, según Portal Reformas: Un consejo de PORTAL REFORMAS, importante contar con un seguro de la vivienda: Contactar con una empresa de reformas incluso antes de que el primer martillo golpee, para informarse de las reparaciones, mejoras y modificaciones de la casa, ya que pueden afectar a la cobertura del seguro.

Asesorar la vivienda antes de que se comience da la oportunidad de asesorarse durante el trabajo, mientras se aseguran de que la cobertura refleja estas grandes mejoras en el hogar. En esta situación, la cobertura puede ser limitada.

Esta es la oportunidad para aclarar de una vez por todas lo que se cubre y lo que no se cubre durante el trabajo. Es importante tener en cuenta que los proyectos de reformas integrales pueden tener tanto impacto en el seguro como el trabajo realizado por los contratistas.

Esperar un posible cambio en el valor de reforma de la vivienda: El valor de reposición es la cantidad estimada que se puede esperar para reformar la vivienda. Los cambios en la vivienda pueden afectar el valor total de la propiedad y cambiar el valor de la cobertura.

Guardar todos los documentos y recibos de la reforma: Los documentos en papel son recursos valiosos cuando se trata de encontrar detalles específicos sobre los costes y las fechas proyectadas. También se tiene la oportunidad de ordenar los detalles que se ha acordado con una empresa de reformas. Esto elimina las conjeturas y permite confiar en la información que estará disponible cuando se necesite.

No olvidarse del permiso de reforma: Aunque se deje libertad de su trabajo a una empresa de reformas de confianza, el propietario es el único responsable de obtener los permisos necesarios. Un contratista de una empresa de reformas integrales puede todavía ser capaz de hacerlo, así que hay que asegurarse de incluir esta cláusula en los detalles del contrato para que la responsabilidad sea clara.

Considerar la posibilidad de hacer trabajos reformas que puedan reducir el riesgo de lesiones o daños estructurales en la casa: Renovar o reparar la casa, piso o chalet puede hacerla más segura. Reparar áreas potencialmente inseguras es una gran manera de reducir el riesgo de que se considere responsable si alguien se lesiona en la propiedad.

Por ejemplo, las reparaciones y el mantenimiento general para que el estacionamiento sea más seguro pueden reducir el riesgo de que alguien se resbale o se caiga y demande por daños o lesiones.

Del mismo modo, las mejoras, como la sustitución del tejado o la adición de una alarma de seguridad o contra incendios, pueden ser una excelente línea de defensa contra los peligros comunes, y también podrían beneficiar al seguro.

Las reformas integrales pueden ser a veces un proceso complicado, pero si se quiere ayudar a entender cómo los cambios en la casa pueden afectar al seguro. Contactar con una empresa de reformas integrales de confianza si se tiene alguna pregunta sobre el seguro de la casa y las reformas.

