Netflix desvela el tráiler oficial de Maldita Maldita, que contará con 10 episodios de una hora de duración, está basada en el best-seller homónimo del New York Times, escrito por Frank Miller y Tom Wheeler, que también son los co creadores de la serie Redacción Siglo XXI

miércoles, 1 de julio de 2020, 08:37 h (CET) Netflix ha desvelado hoy el tráiler final de Maldita, su nueva serie que reescribe la leyenda del Rey Arturo. Este nuevo proyecto, protagonizado por Katherine Langford en el papel de Nimue, se estrena el 17 de julio en Netflix a nivel mundial.

Maldita, que contará con 10 episodios de una hora de duración, está basada en el best-seller homónimo del New York Times, escrito por Frank Miller y Tom Wheeler, que también son los co creadores de la serie. La historia es una reinvención de la leyenda artúrica contada a través de la mirada de Nimue, una joven con un misterioso don, destinada a convertirse en la poderosa (y trágica) Dama del Lago. La producción ejecutiva del proyecto corre a cargo de Tom Wheeler, Frank Miller y Leila Gerstein, mientras que Alex Bolden es el responsable de producción.



La serie está protagonizada por Katherine Langford (Nimue), Devon Terrell (Arturo), Gustaf Skarsgård (Merlín), Daniel Sharman (El Monje Llorón), Sebastian Armesto (rey Uter Pendragón), Matt Stokoe (Galván), Lily Newmark (Pym), Shalom Brune-Franklin (Igraine), Emily Coates (hermana Iris), Billy Jenkins (Ardilla), Bella Dayne (Lanza Roja) y Peter Mullan (padre Carden).

