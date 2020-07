Fundación VASS financiará 300 plazas del curso Full Stack Development, de la escuela norteamericana Bottega Comunicae

martes, 30 de junio de 2020, 16:32 h (CET) Fundación VASS afianza su apuesta constante por el fomento del empleo, con la puesta en marcha de una iniciativa que dará apoyo a 300 personas en situación de vulnerabilidad laboral, debido a la pandemia COVID-19. El programa Full Stack Development, al que los alumnos pueden dedicar entre 3 y 6 meses, está valorado en 7.000€ Una vez más, la Fundación VASS, cuyo objetivo es el fomento del talento digital, pone a disposición de personas afectadas laboralmente por el coronavirus, un curso de formación que puede suponer una segunda oportunidad laboral.

Con ocasión de la llegada a España del programa Full Stack Development, de la prestigiosa Escuela norteamericana Bottega, 200 personas podrán disfrutar de una financiación total del curso, que sólo abonarán cuando encuentren un empleo, gracias al acuerdo con la empresa especializada STUDENT FINANCE y asumiendo la Fundación todos los costes operativos de esta particular fórmula de financiación. En otra línea de ayudas, un mínimo de 100 personas será bonificada con hasta el 50% del importe del curso.

El Programa, al que los alumnos pueden dedicar entre 3 y 6 meses, cuenta no sólo con tutorías personales sino con sesiones síncronas de seguimiento semanal individualizado y una metodología de aprendizaje práctico en las competencias más demandadas actualmente, que elevan su tasa de empleabilidad al 92%. Los alumnos tienen además una actualización de contenidos gratuita de por vida.

El curso avanzado online e interactivo está englobado dentro de la plataforma DevCamp, basado en una metodología de aprendizaje práctico y orientado a resultados. Una vez finalizado, el alumno tendrá las competencias necesarias para poder desenvolverse, como programador profesional en FrontEnd/BackEnd, desarrollando competencias metodológicas y transversales, claves en el mundo laboral.

"Con esta nueva iniciativa, la Fundación pone a disposición de personas que se hayan visto afectadas laboralmente con la pérdida del empleo por la crisis económica provocada por el coronavirus, una nueva oportunidad de reinventarse en tan solo 6 meses y acceder a una nueva oportunidad laboral", dice Antonio Rueda, director de la Fundación VASS.

