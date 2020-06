Rakuten TV estrena su nueva producción original Los secretos de La Roja – Campeones del Mundo

El documental conmemora el 10º aniversario de la victoria en el Mundial de Sudáfrica y reúne testimonios inéditos de los principales protagonistas: Vicente del Bosque, Iker Casillas, Andrés Iniesta, David Villa y Xavi Hernández, entre otros. El documental se estrenará el jueves 9 de julio de forma exclusiva y gratuita en toda Europa Rakuten TV ha anunciado el lanzamiento de su nueva producción original, Los secretos de La Roja - Campeones del Mundo, el documental que narra el camino hacia la victoria de la selección española en el Mundial de Sudáfrica 2010. Una producción que se estrenará el próximo jueves 9 de julio, 10 años después de que España se alzara con el máximo trofeo del mundo del fútbol.

Los secretos de La Roja - Campeones del Mundo revelará en primera persona los secretos más íntimos de sus protagonistas, relatando el apasionante paso de la selección española partido a partido, una historia contada como nunca antes, un relato exclusivo. Desde que Vicente del Bosque anunciara a los jugadores seleccionados, el documental hace un repaso del paso de la selección por el campeonato, destacando sus momentos clave, como el épico partido contra Paraguay, la semifinal contra Alemania, y la apoteósica final contra Holanda, que proclamó a España como Campeona del Mundo por primera vez en su historia.

La producción de Rakuten TV contará con la presencia de los principales protagonistas como Iker Casillas, Andrés Iniesta, David Villa, Xavi, Pedro, Capdevila, Marchena, Jesús Navas y Vicente del Bosque, que relatarán de forma intimista sus vivencias y sensaciones durante aquellas semanas de infarto. Un relato apasionante y épico que hará revivir a España aquella competición histórica que fue el Mundial de Sudáfrica 2010.

Teresa López, Directora de Contenidos de Rakuten TV Europa declara: “El Mundial de Sudáfrica fue un hito, un antes y un después para la historia del fútbol español. En Rakuten TV hemos querido rendir un homenaje al equipo que llevó a cabo esta hazaña; los jugadores, el entrenador y todos los que de alguna manera contribuyeron a este momento histórico para España. Estamos seguros de que todos los aficionados volverán a sentir la emoción de aquel día, y vibrarán de nuevo gracias a este apasionante documental”.

Rakuten TV ha producido Los secretos de La Roja - Campeones del Mundo en colaboración con la productora Grupo Secuoya a partir de la idea original de Sports&Life. Eulogio Romero ha sido el encargado de la dirección.

El documental se estrenará en el canal Rakuten Stories dentro de la sección "FREE" de Rakuten TV, por lo que estará disponible gratuitamente en los 42 países en los que la plataforma está operativa. El nuevo documental se une a otros lanzamientos exclusivos como Matchday - Inside FC Barcelona, MessiCirque, Made in Senegal, Andrés Iniesta – El héroe inesperado, o la reciente Anything is possible, el documental sobre el campeón de la NBA, Serge Ibaka.

