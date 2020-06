El Executive MBA de EAE Business School, en el TOP 35 del ranking QS Comunicae

martes, 30 de junio de 2020, 16:04 h (CET) El Máster destaca por el progreso salarial y promoción laboral de los estudiantes y por su diversidad de nacionalidades y número de mujeres El Executive MBA de EAE Business School ha accedido en el top 35 como mejor MBA ejecutivo en Europa del prestigioso ranking QS; mientras que en la clasificación global se sitúa en el puesto 78. EAE Business School accede por primera vez en este ranking ejecutivo, poniendo en valor la calidad de su Executive MBA.

El programa de EAE destaca especialmente en dos de los cinco atributos examinados: Career Outcomes, que evalúa el progreso salarial y promoción laboral de los estudiantes, y Diversidad, que tiene en cuenta el porcentaje de mujeres y número de nacionalidades en el máster.

Para el primer atributo, Career Outcomes, el Executive MBA de EAE es el 40º mejor del mundo y el 25º mejor de Europa; y para el segundo, Diversidad, es el 17º mejor del mundo y el 7º mejor de Europa. Ambos indicadores destacan de manera sobresaliente respecto al promedio de las escuelas de negocio rankeadas.

La elaboración del ranking

Para la configuración del ranking, QS valora el Índice de empleadores (30%), basado en la información recopilada en la Encuesta global de empleadores; el Índice de liderazgo (25%), que engloba los datos recopilados en la Encuesta Académica Global QS; años de experiencia de los estudiantes (5%), el cv previo de los estudiantes del EMBA; la Experiencia en gestión (5%), indicador que refleja el promedio de la clase de años de experiencia en gestión o administrativa previa al EMBA; experiencia C-Suite (5%), este bloque mide la cantidad de experiencia de la clase que haya tenido en posiciones altas (CEO, CFO, CMO, etc.) previas a entrar al EMBA.

Otros indicadores que tiene cuenta son el número de nacionalidades (5%) representadas entre los estudiantes de un EMBA; la Igualdad de género (5%), la representación femenina en las clases; el crecimiento del salario (10%); que examina el crecimiento promedio de los salarios de los estudiantes 12 meses después de completar un EMBA y, por último, los graduados promocionados (10%) en los siguientes 12 meses a su graduación. En este link se puede consultar el ranking.

El Executive MBA de EAE

El Executive MBA de EAE está enfocado en el desarrollo de la capacidad de liderazgo y las soft skills y en dar una visión global de la empresa y el entorno para abordar con éxito los retos profesionales. El programa permite compatibilizar la vida profesional actual con los estudios a través de un recorrido de doce meses presenciales, a tiempo parcial.

El programa incluye unas sesiones de coaching personalizado, el acceso a una excelente red de contactos y la oportunidad de adentrarte en el mundo corporativo de grandes empresas. Además de un período electivo customizable para que se adapten los estudios a las necesidades profesionales y las metas a largo plazo en la Universidad de La Verne (California).

Sobre EAE Business School

EAE Business School es una escuela de negocios internacional con una visión de vanguardia e innovadora para abordar los retos del siglo XXI. Cuenta con más de 80.000 alumnos de más de 100 nacionalidades diferentes y un profesorado con más de 500 docentes (35% internacionales) que, en su mayoría, combinan su actividad profesional con la académica. La escuela cuenta con alianzas internacionales con instituciones de prestigio como Babson College, UCLA o U.C Berkeley en EE.UU.

En su compromiso con el desarrollo profesional de sus alumnos, EAE Business School ha gestionado este año más de 7.000 ofertas de empleo para trabajar en más de 40 países y en 30 sectores diferentes, gracias una red de empresas colaboradoras que actualmente supera los 5.300 socios. Estos datos han permitido que EAE aumente la tasa de inserción de sus estudiantes y el ROI de sus másteres, por lo que ha sido reconocida en los rankings internacionales Bloomberg y QS.

EAE Business School forma parte de Planeta Formación y Universidades la división de formación de Grupo Planeta, una red internacional de educación superior. Planeta Formación y Universidades cuenta con veinte instituciones educativas en España, Francia, Italia, Norte de África y Colombia por la que cada año se forman más de 100.000 estudiantes procedentes de más de 114 nacionalidades distintas.

