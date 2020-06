Correos anuncia una nueva convocatoria de oposiciones para otoño Comunicae

martes, 30 de junio de 2020, 15:48 h (CET) En medio de la recuperación del Covid-19, Correos ha preparado una convocatoria con 3.421 puestos de personal fijo, para el próximo otoño. Así lo ha declarado esta institución en su página oficial Debido a la situación que ha generado la crisis del Covid-19, todas las instituciones y convocatorias de exámenes han quedado paralizadas, hasta nueva orden. A día de hoy, son pocas las instituciones que se han pronunciado sobre cómo van a proceder. Por ello, la afirmación de Correos sobre una nueva convocatoria en 2020, ha sorprendido a muchos opositores, que ya se habían hecho a la idea de aplazar esta meta para el próximo año.

La declaración de Correos sobre la preparación de una nueva convocatoria durante este otoño, con una oferta de unas 3.421 plazas aproximadamente, ha provocado que muchos de estos opositores que habían paralizado sus estudios hasta la próxima convocatoria, vuelvan a desempolvar sus temarios de oposiciones a Correos.

La cuarentena ha supuesto una época de inflexión y reflexión para muchos opositores, que se han tomado esta temporada como un descanso, debido a la incertidumbre general. Por ello, este paso adelante en la convocatoria de Correos supone un impulso para estos opositores, después de ver cómo su vida y sus metas se quedaban estancadas.

Aún no es tarde para comenzar a realizar los tests de las oposiciones a Correos gratuitos, ya que las fechas definitivas para esta prueba tardarán un tiempo en estipularse.

Pero esta no ha sido la única buena noticia que ha difundido Correos, sino que también, la institución ha afirmado que, durante el período de verano, comenzarán a ser contratadas todas aquellas personas que aprobaron las oposiciones el pasado mes de enero. Esta tan solo es una muestra más que deja ver claramente cómo se está luchando por mejorar la situación en España para seguir avanzando hacia la nueva normalidad.

