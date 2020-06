Fersay cumple 41 años como líder en el sector de la venta de accesorios, repuestos de electrodomésticos y electrónica Comunicae

martes, 30 de junio de 2020, 15:52 h (CET) Actualmente cuenta con una red de 18 franquicias, 40 corners y más de 5.500 clientes profesionales. La empresa cuenta con más de 150.000 referencias que distribuye en 37 países de todo el mundo Fersay, la empresa española de recambios y electrodomésticos y electrónica, celebra hoy sus 41 años en el mercado consolidada como líder en el sector.

Actualmente, la compañía cuenta con una red de 18 franquicias y 40 córners de la marca en establecimientos como E´Leclerc entre otros. En conjunto, Fersay supera los 5.500 clientes en 37 países y una facturación en 2019 por encima de los 11 millones de euros.

En opinión de José Carrasco, fundador y director general de la compañía “En estos 41 años han surgido situaciones de todo tipo y hemos tenido que adaptarnos a las adversidades y a las crecientes necesidades de un mercado cada vez más cambiante, hecho que nos ha ayudado a evolucionar e innovar en un sector en el que aparentemente en sus inicios no existían demasiadas posibilidades de desarrollo”.

Este año, debido a la actual situación, Fersay no celebrará una gran fiesta como la que tuvo lugar en sus instalaciones centrales de Villalbilla, hace un año, a la que acudieron empleados, franquiciados, clientes, proveedores, representantes de distintas organizaciones empresariales, amigos y colaboradores de la compañía.

Frente al desafío que ha supuesto el covid, para la sociedad en general, “Este día será una jornada de reflexión y respeto por todo lo sucedido. En el pensamiento de todos los que componen el grupo Fersay, un recuerdo a la trayectoria recorrida, con orgullo, agradecidos y con muchas ganas de seguir avanzando e innovando para seguir creciendo.

El sueño de dos amigos de la infancia

Corría el año 1979 cuando dos jóvenes amigos universitarios, deciden abrir un pequeño servicio técnico en la localidad de Alcalá de Henares. Un local de unos 50m2 donde se reparaban televisores de tubo y vídeos VHS. Ante la dificultad de encontrar las piezas para su reparación, probaron suerte y comenzaron a distribuir algunas piezas a otros servicios técnicos de la zona y unos años mas tarde, con esfuerzo, reinversión íntegra de beneficios y unos cuantos kilómetros a la espalda, distribuían recambios por todos los servicios técnicos de España.

Hoy en día, Fersay distribuye recambios en todo el sur de Europa. Con unas instalaciones de 11.000 metros cuadrados en Madrid, a los que se suman 1.800 metros cuadrados en Alicante y otro almacén de 1.200 metros cuadrados en Canarias, que albergan más de 10 millones de piezas en stock.

Recientemente, Fersay ha llegado a acuerdos muy importantes con grandes plataformas del sector con el que está abriendo numerosos corners y ha cerrado importantes acuerdos con algunas grandes cadenas de electrodomésticos.

Dos estrategias clave: la diversificación y la franquicia

La capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que Fersay haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Una diversificación y ampliación de la actividad que ha reforzado la estabilidad de la compañía en los periodos más complicados de la compañía.

Otro de los factores que han impulsado el desarrollo de Fersay, ha sido su decisión de llevar a cabo una estrategia de crecimiento basada en el sistema de franquicias, ayudando a muchos emprendedores a convertirse en empresarios, desarrollando la marca por todo el país.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Aspectos básicos para comprar móviles según Tecnomari El movimiento #stophateforprofit, qué significa y las soluciones que ya existen Fundación VASS financiará 300 plazas del curso Full Stack Development, de la escuela norteamericana Bottega Llegan a España los audífonos configurables 100% online Las largas jornadas de trabajo afectan a la dieta de los españoles