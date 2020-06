Carpinteria La Gavia recomienda aumentar la seguridad con rejas metálicas ante posibles ocupas

La empresa madrileña insta a los usuarios de pisos bajos, casas y chalets a instalar entre otras medidas de seguridad rejas para los cerramientos en ventanas y puertas ante posibles entradas de ocupas Carpintería La Gavia da un salto más en pos de la seguridad completa de sus clientes dando a conocer nuevos modelos de rejas metálicas de seguridad para ventanas. Y es que ante el riesgo de una posible ocupación, los gerentes de este negocio han visto que los sistemas más simples suelen ser de los más efectivos. "Instalar rejas de hierro o de forja dan un plus de seguridad a las ventanas, no hablo de las rejas de aluminio que son igualmente efectivas, pero esas se pueden doblar con más facilidad o se pueden cortar rápidamente con una radial, hablo de rejas de hierro forjado, acero galvanizado o acero inoxidable mucho más resistentes y estéticas y que no solo valen contra los ocupas, los ladrones tampoco van a ver un fácil acceso a una casa si tiene estas rejas puestas” comenta Javier, responsable de rejas metálicas en Carpintería La Gavia.

Pero no solamente con rejas se aumenta esa seguridad en casa, Lorenzo es especialista en puertas metálicas en esta empresa y cuenta la importancia de las de entrada: “son el principal acceso al hogar, en un piso sueles tener un par de puertas intermedias, como la del portal o en casos de urbanizaciones más grandes, las de la entrada a los portales y después a la de los inmuebles, todas son barreras pero si son débiles, éstas son un caramelito para ladrones u ocupas, por eso muchas comunidades de vecinos están cambiando estas puertas y no solo eso, sino que están aumentando los cerramientos de fincas, lo mejor de estos es que ya no son solo las mallas metálicas o los hierros vistos en las paredes, sino que en la actualidad se cuenta con la posibilidad de hacerlos en colores, formas determinadas, vamos, que no son solo unos barrotes de separación, son casi elementos arquitectónicos afines al edificio o recinto”.

Igualmente desde Carpintería La Gavia recuerdan que no solo es importante la seguridad en el hogar, sino que en los negocios también es harto probable que personas ajenas intenten entrar y sustraer cualquier elemento que pueda ser objeto de robo o hurto. Por ello también aconsejan a los profesionales con tiendas, bares, restaurantes y demás servicios con locales a pie de calle el usar persianas metálicas o persianas eléctricas que confieren un cierre aún más imponente y disuadir así a los amigos de lo ajeno. “Estos cierres suelen ser de aluminio o metales galvanizados ligeros y actualmente compensa tenerlos motorizados, no solo por la comodidad, sino que son más seguros, dan otro toque distintivo al establecimiento y además pueden ir personalizados en forma, color y modelo” indica Javier.

