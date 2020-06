Vender un reloj antiguo por miles de euros desde casa es posible ahora desde Vendoreloj.com Comunicae

martes, 30 de junio de 2020, 13:16 h (CET) Noyarey es una empresa española especializada en la compraventa y restauración de relojes de lujo y vintage. Ahora desde su portal Vendoreloj.com ofrecen un servicio de tasación online de relojes con posibilidad de vender online el reloj a la misma marca. Los importes de tasación son ajustados al mercado real y las ofertas de compra mucho mayores que otras tiendas no especializadas La compra de productos usados en un sector poco explotado en España. A pesar de que en la mayoría de ciudades se puede encontrar un "Rastro" de toda la vida (tienda de compra venta de productos de segunda mano) parece que a los españoles aún les cuesta tener algún objeto usado previamente por otra persona.

Esta especie de rechazo al producto usado no ocurre en el resto de culturas. En los países árabes siempre se ha valorado especialmente todos aquellos productos que han sido usados y, además, aún son más valiosos si pertenecían a una persona conocida o ha sido un regalo otorgado en mano. También ocurre con los países asiáticos, donde la antigüedad de un objeto y su calidad de materiales son los principales valores de tasación. Pero es aún más curioso que en los países nórdicos también es frecuente el reciclaje de todo tipo de productos como muebles, ropa, joyas, etc. Se considera una compra inteligente la adquisición de productos de segunda mano en buen estado, porque además de un precio menor, ofrecen la garantía de que han sido usados y reparados sus defectos.

Volviendo a los relojes, en este sector se juega con una doble ventaja. Por un lado la gran mayoría de relojes vintage o antiguos suelen estar fabricados en materiales preciosos y duraderos por lo que es frecuente tener relojes de gama alta con más de 50 años de antigüedad y que funcionan como el primer día. Además existe un mercado de coleccionistas y de ediciones limitadas por las grandes marcas lo que convierte algunos modelos en objetos muy buscados por todo tipo de profesionales y revaloriza a las antigüedades

Mezclar los dos factores multiplica el precio de los relojes y hoy en día se pueden recibir ofertas de miles de euros por relojes antiguos a través de alguna marca especializada en la compraventa de relojes, como el portal de tasación y compraventa especializado en relojes de segunda mano vendoreloj.com de la empresa española Noyarey.

El proceso completamente telemático y muy sencillo. Siguiendo los pasos que indica la empresa se rellena un pequeño formulario indicando los datos del reloj: marca, modelo, año. Posteriormente se añaden algunas fotos para poder comprobar el estado de conservación y los detalles del modelo. Hay que tener en cuenta que como se explica en la información de la página web, a mayor cantidad de información más precisa puede ser la tasación y por lo tanto más elevada.

Como ejemplo la tasación de un modelo Omega Seamaster en buen estado a través del portal vendoreloj.com queda en 1.550 €, una diferencia importante comparado con los 750 € que ofrece una tienda de empeños y segunda mano de Madrid.

A lo largo de la vida de un adulto en España se estima que ha llevado hasta 5 relojes de gama media-alta, y la mayoría de ellos acaban perdidos o abandonados en un cajón. Con la llegada de los relojes inteligentes "smartwatch" más usuarios acaban cambiando de reloj por uno digital y al contrario que de lo que pueda parecer, esto ha lanzado al sector de compraventa de relojes clásicos.

En conclusión, en caso de tener planeado el cambio de reloj o la venta a una tienda de segunda mano, es siempre mejor acudir a tiendas especializadas. Acceder a un portal online especializado y solicitar una tasación lleva 5 minutos que pueden traducirse en miles de euros entre la venta del reloj en un lugar u otro.

