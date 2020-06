Champús naturales que se pueden encontrar en Hair & Beauty

Los productos naturales han llegado para quedarse, desde los champús ecológicos a los productos bios de la gran mayoría de las cocinas Pero cuando la mayoría de la gente habla de productos como champús naturales, ¿Conoce realmente de lo que hablan?, ¿existen diferencias entre unos y otros?, ¿Hay diferentes tipos?

En Hair & Beauty certifican que primer lugar hay que definir claramente el concepto de champú natural o ecológico ¿de qué se trata?

Son champús en los que la mayoría de sus ingredientes han conseguido conservar tras el proceso de producción al menos el 50% de su estructura molecular intacto. A mayor porcentaje más natural es el champú.

La segunda característica que define a los champús biológicos es el proceso de fabricación, casi todos extraen los ingredientes de forma responsable.

La tercera y última es que los ingredientes que contenga deben ser en la medida de lo posible biodegradables, una vez los hayan usado los consumidores y desaparezcan por el desagüe no deben contaminar el medio ambiente (generar la menor cantidad de residuos posible).

Entre los diferentes nombres para denominar a los champús naturales se encontrarán champús orgánicos, champús ecológicos o champú verde entre los más usados por los usuarios.

¿Los champús naturales contienen siliconas y parabenos?

Por regla general los fabricantes suelen reemplazar estos ingredientes por otros naturales evitando así que contengan productos químicos. Por ejemplo es fácil encontrar que en la mayoría en vez de siliconas se han usado aceites como el de coco.

El porqué de la elección de suprimir las siliconas es muy sencillo, desde los especialistas en cabello a los fabricantes de champús saben que el efecto que pueden dejar las siliconas no es tan natural en el cabello de los clientes como los champús de acabado más crudo.

En cuanto a los parabenos se trata de conservantes, al carecer de ellos los champús naturales tendrán una vida corta ya que caducan a los doce meses de su apertura. Se trata de un pequeño inconveniente que muchas empresas dejan de lado en pos de todos los beneficios que generan este tipo de champús.

Aunque no se usen parabenos si se pueden encontrar entre los ingredientes los siguientes conservantes: Ácido salicílico o Benzoato de sodio.

¿Por qué muchos consumidores prefieren decantarse por este tipo de champús frente a los tradicionales?

Se da una limpieza responsable del cuero cabelludo, evitando los picores e irritaciones que a veces producen los productos químicos. Los clientes son conscientes del beneficio que supone un uso responsable de los medios y el cuidado del medio ambiente.

A la larga este tipo de champús resulta un tratamiento mucho más potente y eficaz que los productos químicos, ya que al dejar de usar estos también desaparece el efecto que generan.

¿Son este tipo de champús mejores para todo el mundo?

Las personas que tienen un cuero cabelludo más sensible al no estar este expuesto a ingredientes que puedan causarles una reacción adversa notarán la diferencia a mejor.

Si el cliente busca un efecto inmediato tras el primer lavado o tiene el cabello extremadamente dañado o seco no notará la diferencia, los ingredientes naturales no son lo suficientemente potentes para reparar un cabello de un día para otro, por ello no podrán etiquetarlo como “mejor”.

Por ello para necesidades específicas lo mejor es saber que estos no son productos adecuados. Ya que en un mundo en el que las expectativas de los clientes se basan en resultados visibles desde el primer día estos funcionan al contrario, tras un uso constante.

¿Cómo asegurarse de que se trata de un champú orgánico?

Es posible que al ver el boom de este tipo de productos naturales muchas empresas quieran aprovechar esta coyuntura, por ello es importante prestar atención a los componentes de la etiqueta.

Hay que conocer dos porcentajes, el tanto por ciento de los ingredientes que tienen un origen natural y qué parte de la estructura molecular permanece intacta. Cuanto mayor sea la cantidad de porcentaje de ambas más natural será el producto.

En la mayoría de los casos nunca se encontrarán productos 100%, ya que es imposible mantener la eficacia de un champú un tiempo mayor al de seis meses sin un 4% de productos químico que alarguen su duración.