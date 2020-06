Ya pueden realizarse las analíticas PCR y test serológicos, sin necesidad de prescripción médica

La prueba PCR es una prueba diagnóstica mediante frotis nasofaríngeo que detecta la infección o presencia del virus. El test serológico mediante un análisis de sangre permite detectar los anticuerpos producidos tras el contacto con el virus La infección por Covid 19 se puede detectar a través de diferentes analíticas que desde hace unos días ya pueden solicitarse sin necesidad de prescripción médica. Entre ellas destacan el PCR y el test en sangre para detectar anticuerpos. En Policlínica Gipuzkoa se ha abierto este nuevo servicio para que cualquier persona que lo solicite pueda realizarse las analíticas en el centro sin necesidad de pedir hora si se trata únicamente del test serológico. Además, la oferta contempla la posibilidad de que la persona interesada pueda realizarse un chequeo médico preciso para evaluar su estado de salud si ha pasado o cree que ha podido pasar el Covid-19.

¿En qué consiste el PCR?

Esta prueba es el método más sensible y específico para detectar el virus y hay que pedir cita previa. Se hace mediante un frotis nasofaríngeo, introduciendo un bastoncillo en la parte posterior de la nariz para obtener la muestra. El resultado de este test no es inmediato, sino que se debe analizar en el laboratorio y los resultados pueden ser positivo, lo que significa que el virus está presente en la muestra y que la persona está infectada. O negativo, lo que indica que el virus no está presente y la persona no está infectada, aunque puede haberlo estado anteriormente, por lo que puede ser necesario realizar una segunda prueba.

Test serológico mediante análisis de sangre

Este test se realiza a partir de un análisis de sangre y su estudio en laboratorio permitirá identificar los anticuerpos producidos si es que ha habido contacto con el virus. Para realizarse esta prueba en Policlínica Gipuzkoa no es preciso pedir hora, basta con acudir al mostrador del servicio para realizarse la prueba. Los resultados no son inmediatos, ya que se analiza en el laboratorio.

Respecto al Chequeo Post Covid-19, su objetivo es facilitar al paciente la tranquilidad y la información suficiente para mejorar su calidad de vida, conociendo su estado de salud y posibles secuelas físicas tras pasar la enfermedad del Covid-19 o bien tras la sospecha de haber tenido la enfermedad. En Policlínica Gipuzkoa se ofrece a los pacientes este servicio con la realización de todas las pruebas en un mismo día y acompañado por un asistente durante el proceso. El Chequeo incluye una consulta médica por teléfono, sin necesidad de que el paciente tenga que desplazarse al hospital, de forma que un médico valorará cada caso. Se le convocará para acudir al centro donde se le realizarán las pruebas específicas del sistema inmunitario, pulmonar y cardiovascular en un plazo aproximado de dos horas en un mismo día y se le entregará la valoración y resultados, emplazándole para su seguimiento en un mes.

