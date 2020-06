Ascienden a más de 10 millones los casos de COVID-19 en todo el mundo y aumentan vertiginosamente en EE.UU ​El secretario de Salud y Servicios Humanos Alex Azar afirmó: “La ventana [para frenar la propagación de la COVID-19] se está cerrando Redacción Siglo XXI

martes, 30 de junio de 2020, 09:23 h (CET) Los casos de coronavirus han superado los diez millones en todo el mundo, con más de medio millón de víctimas fatales. Los casos continúan aumentando en gran parte de Estados Unidos, donde el número de casos confirmados supera ahora los 2,6 millones, con más de 126.000 fallecimientos reportados —una cuarta parte de los casos y muertes registrados en todo el mundo, pese a que la población estadounidense representa poco más del 4% de la población mundial—. Se han reportado picos de casos en 36 estados. Solo dos estados, Connecticut y Rhode Island, observaron una disminución en los nuevos casos en comparación con la semana pasada. El viernes, Estados Unidos reportó el mayor número de casos nuevos en un solo día desde el inicio de la pandemia.



Al menos una docena de estados han “pausado” la reapertura de sus actividades económicas. En el estado de California, el gobernador Gavin Newsom ordenó el cierre de bares en siete condados, entre ellos Los Ángeles. Los gobernadores de los estados de Florida y Texas han ordenado el cierre de bares, entre otras restricciones, en un intento por frenar el aumento de casos. Ambos gobernadores se niegan a imponer órdenes de quedarse en casa a nivel estatal y a exigir el uso de tapabocas. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, advirtió que Estados Unidos debe actuar de inmediato.



El secretario de Salud y Servicios Humanos Alex Azar afirmó: “La ventana [para frenar la propagación de la COVID-19] se está cerrando. Tenemos que actuar. Y la población, a nivel individual, tiene que actuar de manera responsable. Necesitamos mantener el distanciamiento social. Debemos usar tapabocas si estamos en entornos donde no podemos guardar la distancia física, particularmente en estas zonas de alto riesgo”.



