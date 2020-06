​República catalana o Paraíso Fiscal

La nobleza o la aristocracia nobiliaria siempre ha sido igual, y lo seguirán siendo en cualquier momento histórico. Los grupos humanos consolidados actúan y actuarán siempre igual debido a unos motivos que lastran a las personas y por ende a los grupos que ellas forman. Estos motivos son, entre otros muchos, la ambición, la vanidad, la soberbia, la lujuria, la envidia y la desmesura. Ningún grupo tiene una perspectiva de futuro clara, su única meta es el sobrevivir como tal 1.



La reclamación de Cataluña como nación carece de validez y sentido racional, nunca lo ha sido, siempre fue gobernada por los señores feudales, no existió como entidad unificada hasta 1521, cuando Carlos I nombró virrey al arzobispo de Tarragona, se trasladó a Barcelona en 1519 y posteriormente a Rosas puerto económico y estratégico, por su pretensión y deseo de acceder a ser Emperador de Europa.



El feudalismo catalán de mentalidad nobiliaria, como la burguesía catalana, los ricos propietarios, los industriales y actualmente la oligarquía, intentan ser clase exclusiva y romper con el Estado, una vez más se autodenominan republicanos, insultando el verdadero espíritu de «Res Publica», cuyo significado es un gobierno regido por y para el interés común, la justicia y la igualdad; cuando llevan más de 500 años en contra de todo tipo de gobierno que no sea el de la casta catalana, teniendo que intervenir en numerosas ocasiones el Estado o Reinos del que dependían por su trato a los súbditos.



La Sentencia Arbitral de Guadalupe firmada por Fernando el Católico en abril de 1486 para liberar a los campesinos unos 15 ó 20.000 hogares del Principado de Cataluña, una cuarta parte de la población del momento, cultivadores de tierras adscritos a ellas de modo forzoso y hereditario, por los 6 malos usos (remensa, intestia, exorchia, cugucia, arsia, firma de spolii) a los que los tenían sometidos a los campesinos los señores feudales. No difiere esencialmente de otros territorios peninsulares o de la Europa medieval, denominados de siervos, pero las especiales circunstancias políticas, sociales y económicas de la Cataluña medieval dan notorio relieve a esta clase casi esclavista. El señor seguía teniendo la propiedad de la tierra mientras que el campesinado conservaba el dominio útil a cambio de una renta.



Los problemas con la llamada nobleza no cejaron en la pretensión de la independencia como nación sin importarles sus súbditos, solo sus intereses, relevante fueron los conflictos entre los años 1640 y1652, con diferentes sublevaciones como: revuelta de los catalanes, guerra de Cataluña o guerra de los Segadores (guerra dels Segadors).



- La nobleza estableció su independencia por 1ª vez el 17 de enero de 1641, seis días más tarde nombró a Luis XII de Francia como Conde de Barcelona y pasó a estar bajo la soberanía del rey galo. En noviembre de 1659 las monarquías de Francia y España sellaron la paz y tanto el Rosellón como Cerdaña pasó a manos francesas. La supuesta nobleza calló porque tenían sus intereses a salvo.



- El interés de la nobleza catalana en su independencia también se manifestó en el reinado de Felipe IV cuando en 1668 durante una sublevación en Cataluña, con las mejores tropas castellanas allí, sirvió para el reconocimiento de Portugal, conflicto entre herencias de ambas monarquías desde Felipe II. También medró por intereses de la nobleza para el mantenimiento de Gibraltar como inglesa, enviando una tropa catalana partidaria de Carlos II (carlista) frente a Felipe V (borbón), con el fin del reconocimiento de Cataluña como nación, manteniéndose Gibraltar bajo bandera inglesa. Pero no termina ahí, durante la Guerra entre ambas monarquías, otra sublevación auspiciada por la nobleza fue el levantamiento de Barcelona partidaria del Archiduque Carlos contra Felipe V, el 25 julio de 1713 hasta el 11 de septiembre de 1714. Nunca entenderé por qué celebran una derrota, su Diada.



- La 2ª independencia duró dos días entre el 5 y 7 de marzo de 1873, fue una proclama de intenciones para reclamar las promesas de la 1ª República Española en su aplicación de las promesas federalistas.



- La 3ª el 14 de abril de 1931, Macia proclamó la Republica Federada Catalana, dentro de la República Española, 3 días de negociaciones de tres ministros de Alcalá Zamora bastaron para la renuncia y la Generalitat quedaba como región autónoma dentro del Estado español.



- La 4ª el 6 de octubre de 1934, Lluis Company proclamó el Estado catalán dentro de la República Española, solo duró 10 días.



Sin olvidarnos de la actitud y obsesión de los dirigentes y políticos independentistas por firmar la paz con Franco durante la Guerra Civil a espaldas de la Segunda República, por Lluis Company, de ERC con el único fin de salvaguardar los intereses de ellos, no por el pueblo catalán. Se exilió tras la Guerra Civil, capturado por la Gestapo, a petición de la policía franquista, trasladado a España, fue torturado, finalmente fusilado en el Castillo de Montjuic, político a las órdenes de intereses superiores a los que defendió, en la actualidad sus herederos controlan la economía y la banca, muy similar en todas partes, y en todas las épocas, son grupos que una vez alcanzado un estatus social y económico lo van a defender encarnizadamente. Fueron los primeros en desmantelar poco a poco la Sanidad Pública, todos los accesos por autovías, financiados por el Estado, son de pago, los primeros en cobrar el aparcamiento de las vías públicas en Barcelona. Los actuales propietarios y dirigentes económicos de Cataluña apoyan descaradamente y utilizan a movimientos independentistas, sin quitar el ojo a cualquier gobierno central, como hizo Pujol, gobernando y llenándose los bolsillos, esos ahora están apostando fuerte, utilizando a personajes en su favor como lo ha sido Carles Puigdemont, un peón de su ajedrez, pero relegado ahora, queda, como no, la sempiterna ERC, de donde salió Pujol y fundó CDC, con el portavoz Rufián, hasta que les sea útil, junto a otros grupos con quienes mantiene ciertas divergencias o matices diferentes, Junts per Catalunya (JxCat), una amalgama donde se encuentra CDC, los de siempre desde 1521, desde que fue declarada entidad unificada, hace casi 400 años, pero reclaman Cataluña como nación.



El desprecio a todo lo que no sea catalán, lo expresan continuamente, abominando del gobierno central y de los españoles que emigraron a Cataluña desde distintas regiones, todos aquellos que hicieron posible que prosperara a través de siglos, expresan xenofobia, rozan el racismo al realizar declaraciones como:



- 1898 Enric Prat de la Riba, fundador del nacionalismo catalán, «los castellanos son un pueblo en el que el carácter semítico es predominante: la sangre árabe y africana se revela en su manera de ser»



- 1903 Pompeu Gener Babot, médico y escritor étnico, «los catalanes somos arios europeos y como hombres valemos más en el camino a superhombres»



- 1976 Jordi Pujol (CDC), «el hombre andaluz es un hombre poco hecho, constituye la muestra de menor valor social y espiritual de España»



- 2008 Joan Oliver, director de TV3, «los españoles son chorizos por el hecho de ser españoles»



- 2008 Oriol Junqueras, «los catalanes tenemos más proximidad genética con los franceses que con los españoles



- 2008 Quim Torra, «los españoles son bestias con forma humana. Hay un pequeño bache en su cadena de ADN. ¡Pobres individuos!



- 2012 Jordi Puigneró (Jxcat), «¿Sabéis cuál es la diferencia entre un español y un mongol? Una medalla.



- 2018 Marc Esteve (Reagrupament), «la república catalana tendrá que realizar deportaciones masivas»



Declaraciones claramente filonazis, desde la antigüedad se aliaron con cualquiera contra el gobierno español, pero a su vez se desligaron de ellos solo por salvar sus privilegios, ya fueran franceses, ingleses, carlistas, desean ser únicos, fuera de la UE o como Paraíso Fiscal, “Catalunya Tax Haven”, su verdadero interés, con súbditos de al menos 8 apellidos catalanes, si no, serán deportados como vaticina Marc Esteve.