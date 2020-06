Descuentos de hasta 100 euros en cosmética de lujo en los Niche Days de www.purenichelab.com

Pure Niche Lab lanza sus días especiales en los cuales se podrá disfrutar de descuentos del 10% en toda su tienda online, con productos de firmas como Perricone MD u Omorovicza. Una oportunidad para poder hacerse con Best-Sellers como Cold Plasma+, The Cure o Crystal Retinal Por fin llega la esperada época de rebajas que tanto andabas esperando, esa temporada del año pensada para hacer refill, descubrir productos nuevos y darse algún capricho. Si algo tiene la cosmética nicho de lujo es que, primero, es más difícil de encontrar y, segundo, es menos común encontrar en ella grandes promociones, puesto que el alto coste de sus formulaciones suele impedirlo. No obstante, y en un gesto de democratización, Pure Niche Lab presenta sus Niche Days, un período de cinco días -del 1 al 5 de julio- durante los cuales toda la tienda online estará con un 10% de descuento. Una oportunidad para hacerse con imprescindibles o Best-sellers que todas las pieles deberían probar, al menos, una vez en la vida. ¿Algunas de las oportunidades que es mejor no perderse? Aquí van.

Qué marcas encontrar en Pure Niche Lab

Una selección hiper curada por verdaderos expertos. Por un lado, es el portal de unión de todas las marcas distribuidas por Pure Skincare en España, por lo que aquí se podrán encontrar todas sus firmas: Perricone MD, Medik8, RevitaLash Cosmetics, Omorovicza, Boutijour, Aromatherapy Associates y ZADOR. Aparte, también hay una serie de firmas cosmecéuticas afines que encajan con esta filosofía de principios efectivos y de alta calidad, avaladas siempre con formulaciones realizadas por verdaderos científicos, tal es el caso de Dr. Barbara Sturm, Augustinus Bader o 111Skin.

Productos que no perderse en Pure Niche Lab

UN BUFFET SELFSERVICE DE PODEROSOS ACTIVOS ANTIEDAD

COLD PLASMA+ FACE

Cold Plasma Plus + de Perricone MD es un suero energético concentrado que dirige los 9 signos del envejecimiento más comunes, aportando resultados visibles y personalizados. Es un buffet inteligente de ingredientes que entrega a cada piel el principio que más busca o necesita.

Comprar Cold Plasma Plus+ en Purenichelab.com

Precio: 159€

UNA NOVENA QUE ES UNA AUTÉNTICA CURA PARA LA PIEL

THE CURE

The Cure Omorovizca es un tratamiento en ampollas de 9 días para renovar y resetear la piel cansada y estresada en tres fases. Perfecto para fortalecer la piel antes del sol y regenerarla después de las vacaciones.

Comprar The Cure en Purenichelab.com

Precio: 240€

EL RETINOIDE QUE SE PUEDE USAR DE DÍA Y EN VERANO

r-RETINOATE

r-Retinaote de Medik8 Crema-suero activador de juventud, trabaja en la reducción de finas líneas y arrugas. La piel se transforma en una piel más uniforme y luminosa. Se puede usar de día y de noche porque no es foto sensible, y se puede aplicar en verano porque no es sensibilizante.

Comprar r-Retinoate en Purenichelab.com

Precio: 175€

DE ESCAPADA SENSORIAL POR UN BOSQUE

FOREST THERAPY BATH AND SHOWER OIL

Forest Therapy Bath And Shower Oil de Aromatherapy Associates forma parte de una línea pensada para desconectar del estrés y conectar con la naturaleza.

Ideal para compensar que este verano haya menos escapadas.

Comprar Forest Therapy Bath And Shower Oil en Purenichelab.com

Precio: 64€

LA MASCARILLA COREANA QUE ESTÁ CAUSANDO SENSACIÓN

X-LIFTING MASK

X-lifting Mask de Boutijour es una mascarilla de algodón e hidrogel hidratante enriquecida con extractos botánicos para proporcionar una experiencia reafirmante única y redefinir el contorno del óvalo facial, reafirmando hasta los pómulos.

Comprar X-lifting Mask en Purenichelab.com

Precio: 62€

PRESUMIR DE PIES BONITOS ESTE VERANO

INSTANT FOOT PEELING

Instant Foot Peeling de Lova Skin, Suero exfoliante de pies. Tratamiento ultra rápido para eliminar durezas y callosidades en tan solo 1 minuto.

Compra Instant Foot Peeling en Purenichelab.com

Precio: 45€