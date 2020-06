Mascota Planet, la tienda elegida por los amantes de las mascotas Comunicae

lunes, 29 de junio de 2020, 18:25 h (CET) La firma malagueña especializada en mascotas por su tienda 'online' y las tiendas de proximidad mantiene sus expectativas de crecimiento Al principio de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, ser dueño de un perro era de privilegiados, ya que sacarlo a pasear era una excepción definida por el Gobierno para poder salir a la calle durante el estado de alarma. Además de ser una gran ventaja, conllevaba una responsabilidad, debido a la compra de alimentos y de productos de higiene necesarios para todos los miembros del hogar y, además, era importante incorporar todo lo necesario para la mascota.

Es en ese aspecto, Mascota Planet ha sido de gran ayuda para los propietarios de mascotas durante el confinamiento, gracias a su refuerzo por el comercio 'online'. Lo que ha permitido a las familias abastecerse de todo lo necesario para el cuidado específico de cada tipo de animal: gatos, roedores, aves, reptiles, peces y, sobre todo, perros.

La tienda online de Mascota Planet ha sido primordial para que las personas con mascotas en casa pudieran comprar los productos necesarios para sus animales. Con la desescalada, las tiendas físicas, permiten a los clientes a experimentar la misma experiencia que se vive con el canal online. Mascota Planet destaca por una atención al cliente totalmente personalizada, llevada a cabo por expertos en el cuidado específico de cada tipo de animal.

Mascota Planet cuenta con el servicio de recogida en tienda, es decir, un servicio que permite al cliente a hacer su pedido desde la web y recogerlo en tienda. Una gran ventaja para recibirlo a tiempo y sin el inconveniente de no estar en casa, ya que sus tiendas cuentan con amplios horarios para recibir y proporcionar el pedido a sus clientes.

Además, Mascota Planet, más cerca de tí que nunca, lanza una campaña de SeQura, en la que todos los usuarios tendrán la opción de comprar y no pagar hasta el mes de octubre, para que los clientes puedan disfrutar del verano sin preocupaciones por el pago. Simplemente, en el momento de pagar la compra en la tienda online, seleccionar “paga en octubre”, introducir los datos personales y pagar unos mínimos gastos de gestión. Una vez hecho esto, se podrá disfrutar de la compra. SeQura avisará unos días antes de hacer el cargo.

Dentro del sector de las mascotas, el Commerce ha obtenido grandes resultados en base a las experiencias de los clientes.

Las tiendas de mascotas registran un aumento importante en su volumen de tráfico, siendo hasta cinco veces superior a periodos anteriores, aumentando proporcionalmente el volumen de ventas. Es un caso muy similar al de productos alimenticios de primera necesidad.

Mascota Planet es un lugar único en el que se puede encontrar la mejor y más amplia variedad de artículos para todo tipo de mascotas. Se cuenta con un gran número de productos con los mejores precios especialmente pensados para los clientes y sus mascotas.

En cuanto a los accesorios para mascotas, Mascota Planet cuenta con accesorios elaborados con materiales de gran calidad que los hacen seguros y duraderos, ropa para mascotas, accesorios para perros, para gatos, jaulas para pájaros, para roedores, acuarios para peces, terrarios y accesorios para reptiles, entro otros. Cuenta con los mejores artículos para que las mascotas se diviertan.

En cuanto a la alimentación para mascotas, en Mascota Planet se dispone de todo lo necesario. Su catálogo de comida para perros es muy amplio, permitiendo la adecuada alimentación de la mascota. Además, cuenta con gran variedad de comida para gatos, barritas y comida para pájaros, snacks y heno para roedores, copos y granulados para peces y alimento para reptiles.

En el caso de Mascota Planet, los productos más vendidos durante el estado de alarma causado por Coronavirus han sido productos de alimentación y productos para la correcta higiene de la mascota, sobre todo en perros, ya que han sido los que han bajado a dar paseos por la calle.

