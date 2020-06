La Semana de los Emprendedores de la UFV destaca la importancia de la innovación y el emprendimiento en las aulas Comunicae

lunes, 29 de junio de 2020, 17:52 h (CET) Alumnos, alumni, personal docente, representantes universitarios y empresas sostenibles y solidarias se dieron cita en los programas especiales de Nación Innovación con motivo de la semana del emprendimiento de la UFV. Esta cita permitió a los protagonistas dar a conocer sus proyectos y demostrar la importancia de que la universidad apueste por la innovación para el desarrollo y crecimiento del ecosistema emprendedor La Universidad Francisco de Vitoria reunió en la Semana de los Emprendedores de la UFV a los principales agentes del emprendimiento universitario con un éxito total de audiencia. Del 22 al 26 de junio, mediante la emisión diaria de cinco programas especiales de Nación Innovación alumnos, alumni, profesorado, empresas sostenibles y representantes universitarios hablaron de sus proyectos y destacaron los esfuerzos del centro educativo de fomentar el emprendimiento.

De lunes a viernes el alumni y periodista Chema Nieto entrevistó en el canal de YouTube de Nación Innovación a los principales protagonistas que forman parte del ecosistema emprendedor de esta universidad. Todo ello con el firme propósito de poner en valor las acciones que curso tras curso se hacen desde el centro educativo para fomentar el emprendimiento, y dar visibilidad a proyectos desarrollados por estudiantes y docentes.

Carlos Marín, CEO de Intervitas; Sandra Rubio, CEO de Yo Sumé; José María Torrego, CEO de El Referente; y Axel Sosa, CEO del Grupo Wolf, fueron los elegidos para representar a los antiguos alumnos de la UFV. Los cuatro reflexionaron sobre cómo la labor de la universidad les ha ayudado a desarrollar sus propios proyectos. “Es importante gente que te pueda asesorar en los primeros años de tu empresa, y los contactos”, declaró Torrego. “La UFV siempre ha estado ahí. Con este Centro de Emprendimiento va a ayudar a mucha gente con ideas positivas a que salgan adelante”, añadió Sosa.

El emprendimiento del siglo XXI destaca por la sostenibilidad y el respeto al medioambiente. Por esta razón, Guillermo Mellado, CEO de It’s Logic; Pablo Blázquez, de Ethic; Andie Gómez-Acebo, de Andesany; y Ubaldo Valverde, de El Colmado, hablaron sobre la evolución de las empresas sostenibles en España y la importancia de saber cómo respetar el medio ambiente. “Hay demanda creciente de clientes que buscan la compra responsable”, afirmó Mellado. “La gente quiere ser sostenible, pero no saben cómo porque falta información”, analizó por su parte Gómez-Acebo.

El miércoles 24 fue el turno de los alumnos, que deslumbraron a la audiencia con unos proyectos de gran calidad. Carlota Monedero, CEO de Thermoplastik; Lucía García, fundadora de BCM; Celia Pérez, de Guess My Blood; Alberto González, de Include Limitless; y Pablo Guinea, de Sytaca, destacaron la ayuda de la UFV en el desarrollo de sus proyectos. “Si Thermoplastik ha salido adelante en parte es gracias al Centro de Emprendimiento de la universidad. Ellos saben de lo que te hablan, y eso se nota”, reconoció Monedero.

El día 25 tomaron la palabra los profesores, que inculcan los valores de esfuerzo y perseverancia a los jóvenes emprendedores. Marta Garcés recomendó “observar lo que demanda el mercado”. Manuel J. Rodríguez apostó por “que todo lo que se haga tenga un sentido humano”. Emilio Pomares habló de la importancia de la resiliencia. “Hay que lanzarse y confiar. Y si te estrellas, te levantas y te vuelves a tirar”, dijo.

No faltaron a la cita los representantes universitarios, culpables de la introducción de la innovación y el emprendimiento en las aulas. Acudieron Antonio Suárez, director del área Digital, Innovación y Emprendimiento de Santander Universidades & Universia España; Patricia Araque, directora ejecutiva de Santander Xplorer España; Ramón Fernández de Caleya, director del Centro de Emprendimiento de la UFV; y Clemente López, Vicerrector de Innovación y Emprendimiento de la Universidad.

Fernández de Caleya avisó de la importancia del trabajo duro. “La formación no es adquirir conocimientos, es una parte del aprendizaje. La integración de la innovación y el emprendimiento en el aula es importante, pero es una elección del alumno”, aseguró. Por su parte, López llamó la atención en torno al valor social del emprendimiento. “No se trata de emprender por emprender, sino de hacerlo para aportar algo para la sociedad”.

Sobre Nación Innovación

Nación Innovación es el único programa de televisión que da voz a las empresas durante la mayor crisis de la historia ocasionada por la pandemia del Covid-19, de forma diaria y en directo. Este programa pone voz y es punto de encuentro del ecosistema innovador nacional, y global dadas sus posibilidades online. Hay que poner en valor el talento existente ante una pandemia que ha tocado a todos, y este magazine será el altavoz perfecto para llevarlo a cabo.

Bajo los criterios de informar, formar y entretener, Nación Innovación refleja la necesidad que tiene el sector de la innovación de dar a conocer sus creaciones, sus proyectos y ser parte importante de una nueva sociedad basada en la tecnología y en el compromiso con determinados valores.

