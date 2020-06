Gran éxito internacional del 'training' para emprendedores de Tomás Gracia y Sergio Veintemilla Comunicae

lunes, 29 de junio de 2020, 17:04 h (CET) Más de 300 medios de todo el mundo se hacen eco de esta formación gratuita -que ha tenido que ampliar las plazas previstas- patrocinada por Lioc Editorial, destinada a que los negocios consigan visibilidad, nuevos clientes e ingresos frente a la crisis económica Una de las preguntas clave de estos tiempos de nueva normalidad es cómo los negocios conseguirán superar la crisis económica derivada del confinamiento y del distanciamiento social impuestos por la pandemia de la Covid-19. Emprendedores y empresarios de todo el planeta se enfrentan al difícil reto de mantenerse a flote en un contexto de severa recesión, y se impone urgentemente que dominen todas las herramientas que puedan ser útiles para que sus empresas ganen visibilidad y aumenten los ingresos.

Esto explica en buena medida la expectactiva internacional que ha generado el training gratuito de Tomás Gracia y Sergio Veintemilla "La semana del emprendedor de la nueva era", que arrancó el pasado domingo y que a causa de la elevada demanda de plazas ha tenido que ampliar el aforo previsto de 250 participantes.

Más de trescientos medios de comunicación de distintos países -entre ellos España, Estados Unidos, Perú, Colombia, Argentina, Panamá, México, Bolivia y Reino Unido- se han hecho eco de esta formación patrocinada por Lioc Editorial, especializada en dar visibilidad a los emprendedores. EFE, Urugay News, El Mundo Financiero, Europa Press, Expansión, Negocios, Profesionales de Hoy, Noticias Emprendedores, Qué o Siglo XXI son solo algunos de los medios en los que se ha hablado de este training gracias al acuerdo que tiene Lioc Editorial com la agencia de comunicación Humanos en la Oficina y con Sistema AIR Radios (Alianza Internacional de Radios).

Durante siete días, Tomás Gracia y Sergio Veintemilla unen sus respectivos talentos, sus especialidades y sus experiencias en este training gratuito a través de grupos de whatsapp que tiene como objetivo ayudar a los participantes a ganar posicionamiento frente a la crisis, a superar las creencias limitantes, a encontrar a sus clientes ideales, a convertirse en expertos en ventas, a vencer los miedos, a dominar el arte de la persuasión y a aumentar los ingresos.

La ayuda a los emprendedores ha sido siempre uno de los objetivos de Tomás Gracia y Sergio Veintemilla a lo largo de sus respectivas carreras. Especialista en venta y negocios digitales, Gracia decidió en 2019 aplicar su experiencia de 27 años en el sector de la venta directa en distintas empresas para enfocarse en el mundo del emprendimiento, el desarrollo personal y el marketing digital. Por su parte, Veintemilla es un asesor estratégico y especialista en comunicación que trabajó por cuenta ajena hasta que se dispuso a formar a sus clientes en perfeccionar su capacidad comunicativa. Ahora, los dos han juntado sus respectivos conocimientos y su vocación de servicio en una serie de sesiones destinadas a enseñar a obtener resultados en el menor tiempo posible gracias a Internet.

El training está pensado para aquellas personas que están empezando a emprender pero que se sienten perdidas porque les falta una hoja de ruta; para aquellos empresarios que se sienten frustrados porque su nivel de ingresos está estancado; para aquellos que se han apuntado a diferentes formaciones y entrenamientos pero no han obtenido resultados; y para los profesionales que saben que tienen un buen producto o servicio pero no tienen herramientas para venderlo a los demás.

En las diferentes sesiones que completan la semana de training, Tomás Gracia y Sergio Veintemilla proporcionan a los participantes las claves para eliminar las barreras que frenan el éxito, para encontrar la energía necesaria para tomar acción, para encontrar el nicho de mercado ideal, para perfeccionar la comunicación y para acabar siendo un experto en ventas. Un programa que, sumado al prestigio y a la experiencia de sus protagonistas, justifica el éxito internacional que está cosechando.

