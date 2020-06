Audicrea Academy, nueva iniciativa dirigida a la comunidad de educadores Comunicae

lunes, 29 de junio de 2020, 16:36 h (CET) El equipo de Audi Creativity Challenge pone en marcha Audicrea Academy, una plataforma para ayudar a impulsar la creatividad y la innovación entre los profesionales de la educación a través de sesiones digitales impartidas por expertos sobre temas relacionados con el nuevo entorno educativo Impulsar una serie de inspiradoras conferencias online, dirigidas a centros docentes y profesores/as sobre temas relacionados con aspectos vinculados a la actual transformación educativa es el objetivo con el que nace Audicrea Academy.

Desde esta nueva plataforma, Audi busca impulsar la creatividad y la innovación entre la comunidad de educadores como herramienta de transformación para adaptarse al nuevo contexto educativo provocado por la crisis generada por el coronavirus y convertirse en un facilitador de conocimientos útiles para su actividad profesional.

Esta nueva iniciativa surge también de la demanda expresada por parte de una gran mayoría de los docentes contactados en las cinco ediciones del Audi Creativity Challenge, donde han mostrado reiteradamente su interés en tener una formación sobre creatividad e innovación específica para el profesorado.

Audicrea Academy contará inicialmente con un programa de sesiones digitales impartidas por destacados conferenciantes, expertos en diferentes disciplinas que cada vez tienen mayor interacción con el entorno educativo.

Conferencias para motivar

El ciclo de cuatro conferencias, que tendrán lugar durante el mes de julio, contará con Xavier Verdaguer, director de Audicrea Academy, como anfitrión y moderador. Las conferencias programadas, los ponentes y las fechas son las siguientes:

"Recuperando el placer de aprender" - Fecha: 1 de julio a las 17 horas.

Por Luis Galindo, rector del Área de Conferencias de la universidad HAC de New York. Es conferenciante en más de 30 Universidades españolas. Trabaja la influencia de la Psicología Positiva en el Liderazgo y la Construcción de Talento. Autor del libro con 17 ediciones y más de 60.000 ejemplares vendidos. Es un enamorado de las personas y su desarrollo.

"La transformación del sector educativo, un motivador e inspirador reto para todos" - Fecha: 8 de julio a las 17 horas

Por Genís Roca, arqueólogo y empresario, experto internacional sobre cultura digital y procesos de transformación en entornos personales, profesionales y empresariales. Presidente de Roca Salvatella.

“Enseñar en la era digital” - Fecha: 15 de julio a las 17 horas

Por Fernando Trujillo, profesor en la Universidad de Granada y socio fundador de Conecta13. Es todo un referente de la innovación docente en España y sus principales líneas de investigación incluyen el diseño curricular y el uso educativo de las TIC.

“La nueva normalidad: El gran desafío de la creatividad y la innovación en el ámbito educativo” - Fecha: 22 de julio a las 17 horas

Por Xavier Verdaguer, emprendedor en serie, fundador del centro de innovación Imagine en Silicon Valley, socio-fundador de la aceleradora de startups Conector. Asesor pedagógico de Audi Creativity Challenge y director de Audicrea Academy.

La inscripción es gratuita y se puede realizar en www.audicrea.com

