CEAJE publica su libro blanco para la digitalización de las PYMES tras el COVID-19

lunes, 29 de junio de 2020, 14:32 h (CET) Para las PYMEs españolas, digitalizarse no es ya la oportunidad para crecer, es una obligación derivada de la necesidad de supervivencia tras la crisis del COVID-19 La Confederación Española de Jóvenes Empresarios ha contado para la elaboración de este libro blanco, con un equipo de profesionales altamente cualificados así como con la colaboración de organizaciones y entidades como CEOE, FIJE, Telefónica, Banco Santander, Arthur D. Little, Amazon, Fujitsu, SEGIB, Agora Next, el Consejo general de la abogacía, la Fundación CRE100DO, la Fundación Certiuni, el Observatorio de Industria 4.0 y el Observatorio iberoamericano de protección de datos.

El objetivo de este libro blanco es servir como guía práctica que ayude a las PYMEs españolas a entender los retos a los que se tienen que enfrentar, así como el enfoque adecuado para sobrevivir y asegurar su supervivencia en esta “nueva realidad” tras la crisis del COVID-19.

Y en este sentido se ha demostrado como la digitalización de la empresa es absolutamente imprescindible. En el libro blanco de digitalización de CEAJE se presentan aquellos casos de PYMEs españolas que han conseguido éxitos relevantes con la digitalización y cuyos ejemplos deben servir para abrir caminos a todos.

El COVID-19 está causando un impacto sanitario, económico y social sin precedentes, que afecta profundamente a todo el tejido empresarial. Las Pymes son, a la vez, el segmento empresarial más frágil,y por ello aquel puede verse más afectado por la crisis. Pero del mismo modo, las situaciones de crisis pueden ser una oportunidad, y por ello este libro blanco presenta como las empresas que hayan sabido utilizar la tecnología para desarrollarse, adaptarse y reinventarse, ante la llamada nueva realidad, han salido reforzadas de esta situación.

El libro presenta las principales tecnologías exponenciales que han alcanzado el nivel de madurez necesario para ser piezas fundamentales de la nueva Pyme. Cloud, ciberseguridad, robótica, RPA, Internet de las cosas, Big Data o la Inteligencia Artificial son ya realidades que permiten desarrollar capacidades con unos niveles de eficiencia, creatividad y colaboración inalcanzables hasta ahora para las Pymes. Estas tecnologías se aplican a todas las capacidades clave para cualquier empresa, como el desarrollo de productos o servicios, la fabricación, el go-to-market, las operaciones o la experiencia de cliente.

Antes y después de esta crisis, la clave del éxito de cualquier pyme va a seguir siendo las personas, pero ahora más que nunca, las personas deben apoyarse en tecnología, como se ha podido reafirmar durante estos meses de confinamiento. Por eso, los vectores de diferenciación que hay que potenciar más que nunca, y que también se abordan en el libro, son la gestión del talento, la cultura y la organización, así como modelos de negocio basados en ecosistemas.

Como elemento central de libro, y para que sirvan de referencia e inspiración, se recogen los testimonios de 14 empresas de diversos sectores que han basado sus éxitos en desarrollar capacidades y modelos de negocio diferenciadores apoyándose en tecnología.

