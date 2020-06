Un 90% de los visitantes del Museo ICO se sienten seguros de volver a sus salas Comunicae

lunes, 29 de junio de 2020, 14:16 h (CET) Tres de cada cuatro personas muestran ‘mucho’ o ‘bastante’ interés por visitar el Museo ICO de nuevo Nueve de cada diez visitantes del Museo ICO se sienten seguros de volver al museo y tres de cada cuatro han mostrado mucho o bastante interés por seguir disfrutando de sus exposiciones. Son los resultados de una encuesta realizada por el Museo para saber cuáles son las preferencias del público respecto a la reapertura de la sala. Con ello, pretende establecer unos parámetros para que los visitantes se encuentren a gusto y seguros durante su estancia.

La encuesta se realizó entre el 2 y el 18 de junio, a una muestra de 823 personas. De todas ellas, el 92%, ha visitado el museo en alguna ocasión, por lo que conocen las dinámicas y las actividades que se organizan, entre ellas, visitas guiadas, talleres y actividades culturales para niños y familias.

Los resultados muestran una disposición activa a volver a formar parte de la vida cultural y museística. La gran mayoría, aproximadamente un 90% siente confianza y seguridad a la hora de volver a visitar el Museo ICO: el 35,5% muestra mucha confianza para visitar las exposiciones y el 54,6%, bastante confianza. Ninguno de los encuestados manifestó no sentir seguridad a la hora de reanudar la actividad cultural.

Respecto a las medidas de protección necesarias para proporcionar una visita segura, la mayoría (un 85%) considera que es indispensable que el museo proporcione gel hidroalcohólico y que elimine el reparto de folletos y materiales adicionales. Tras ello, aunque en un porcentaje mucho menor, los encuestados abogan por no hacer visitas guiadas.

En cuanto a las actividades que resultan más atractivas para los visitantes, destacan las visitas con reserva de día y hora para así evitar aglomeraciones, seguida de cerca por las visitas guiadas en grupos reducidos de hasta 10 personas.

Preguntados por si durante el periodo de confinamiento han participado en las distintas actividades interactivas que organizó el Museo, entre ellas, El desván de Sáenz de Oíza o Diálogos Somos Arquitectura, un 33% lo hizo asiduamente o al menos una vez al mes y otro 36,5%, de forma esporádica. El 62% considera que estos contenidos les han resultado útiles o muy útiles para sobrellevar el confinamiento.

El Museo ICO reabrió sus puertas el 9 de junio, con todas las medidas de protección y seguridad exigidas por el real decreto de desescalada. Siguiendo las preferencias plasmadas en la encuesta, ha retomado, adaptadas, algunas de las actividades, entre ellas, las actividades para familias, el taller urbano para jóvenes y mediación cultural en sala para los visitantes a la exposición dedicada a Sáenz Oíza, prorrogada hasta el 23 de agosto.

Con motivo de la reapertura, el Museo ha realizado un vídeo para invitar al público a volver a sentir la arquitectura, https://www.youtube.com/watch?v=UnUFLXyYSoc&feature=youtu.be

