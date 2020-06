Día Mundial contra el Abandono de Animales: el coronavirus complica la situación en España Comunicae

lunes, 29 de junio de 2020, 12:52 h (CET) Por segundo año consecutivo, el 27 de junio sirvió de recuerdo para todo aquel que tiene perro o gato, la gran cantidad de abandono animal que existe. La fecha no está cogida al azar: es al filo de las vacaciones de verano En España se abandonan más de 138.000 perros y gatos al año.

El coronavirus empeora la situación de abandono de perros y gatos.

Esa cifra sitúa a España de los primeros países de la lista en abandono animal a nivel europeo. El 27 de junio y por segundo año consecutivo se celebró el Día Mundial contra el Abandono de Animales.

Todo lo que rodea al Día Mundial contra el Abandono de Animales está organizado por la asociación francesa Solidarité-Animal y sostenido por Wamiz, el portal sobre animales de compañía líder en Europa. Situar ese compromiso en el último fin de semana de junio no es casualidad: es la fecha previa a las vacaciones de verano que arrancan en julio.

Abandono de perros y gatos durante todo el año. El verano es uno de esos picos en lo que esta cifra aumenta.

Para más inri, este año el mapa de abandono de perros y gatos se resiente con el coronavirus. La situación de confinamiento provocó dos cosas: que las adopciones apalabradas se congelaran e incluso perdieran. Y un un interés repentino en adoptar perros.

"Desde que España comenzó la desescalada en mayo, protectoras y refugios de animales no han constatado un aumento significativo en el número de abandonos. Más allá del número habitual, sí que ha crecido ligeramente la entrada de perros o gatos de personas contagiadas o fallecidas por el covid-19", según explica Faada.

Los más de 138.000 animales abandonados en España mencionados son el último dato oficial, recogido en el estudio de la Fundación Affinity ‘El nunca lo haría’ de 2019. El primero de los motivos por lo que la cifra es tan alta son las camadas de perros y gatos indeseadas (15,3%), algo que se solucionaría con la castración de las mascotas.

Además:

El fin de la temporada de caza (12,6%). Cuando el perro deja de ser útil, se abandona o se sacrifica.

Un 10,8% corresponde al comportamiento problemático del animal.

Otro 10,7% a factores económicos.

También por pérdida de interés (9,8%).

Así como los cambios de domicilio (8,9%). 27 de junio: Día Mundial contra el Abandono de Animales

Solidarité-Animal propone varias medidas para combatir el abandono de perros y gatos. Entre ellas están:

La creación de un censo nacional y centralizado realizado en todos los refugios y asociaciones que recogen animales abandonados.

Un plan real para esterilizar a todos los gatos abandonados.

