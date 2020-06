Dominicanos promueven la novedosa modalidad: "Turismo Sostenible Covid-Free" Comunicae

viernes, 26 de junio de 2020, 16:23 h (CET) Políticos Emprendedores Dominicanos promueven modelos de negocios basados en la sostenibilidad de la salubridad, de la ecología y de la economía Con la intención de reactivar la economía Dominicana el Sector Externo Santo Domingo del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) dirigido por el Ing. Marcel Fonfrias abren sus puertas a participar en el concurso donde todos y todas podrán presentar sus modelos de negocios sostenibles adaptados a los nuevos tiempos que permita sortear el virus del Covid 19.

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano y canciller de la República Dominicana ing. Miguel Vargas Maldonado puso especial énfasis en apoyar a los emprendedores para favorecer así a la creación de nuevos empleos y retomar el crecimiento económico que exhibía el país antes de la pandemia.

“Nosotros haremos los compromisos recíprocos institucionales con todos los que quieran una oportunidad”. Fueron las palabras del canciller Vargas mientras habló a los jóvenes de las grandes oportunidades que les brinda. Muy bien valorado por la comunidad internacional el político Dominicano Ex candidato presidencial Miguel Vargas, presenta una visión preclara de la apertura en la relaciones diplomáticas a la globalización.

Titulado “La Arena Emprendedora” es un evento diseñado para que los gladiadores (emprendedores) que con sus ideas innovadoras puedan aportar nuevas empresas al mercado turístico Dominicano. Será enfocado en el sector turístico ya que es una de las industrias de más rápido crecimiento en el mundo y una fuente importante de ingresos para para la República Dominicana. Al ser una industria orientada a las personas, el turismo también proporciona muchos puestos de trabajo, que han ayudado a revitalizar las economías locales.

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) de la ONU, el turismo en el 2020 se reducirá entre un 60 y un 80%, poniendo en peligro entre 100 y 120 millones de empleos. Se trata del peor resultado desde 1950 y el fin de un crecimiento sostenido desde el 2009. “Desafíos considerables persisten, empezando por la desconocida duración de la pandemia y de las restricciones de viajes, en un contexto de recesión económica global”, advierte el organismo.

Por lo tanto, incentivan a los emergentes emprendedores a participar para favorecer a la reactivación de la economía. Los que califiquen en primer y segundo lugar, ganarán premios valorados en más de $20,000 US.

Requisitos:

Los aspirantes deben tener más de 18 años de edad.

Premios:

Diseño de logo y línea gráfica de la marca.



Creación del ecosistema digital.



Asesoría legal, conformación de la compañía y registró en las instituciones gubernamentales correspondientes.



Asesoría en la Estrategia comunicacional, análisis FODA, metas a corto y largo plazo.



$500,000 RD mil pesos en publicidad.

Diseño de logo y líder gráfica de la marca.

Para inscripciones: https://www.instagram.com/p/CBdfEbPj9t_/?igshid=bob1aglct783

Marcel Fonfrias: https://www.instagram.com/p/CBdeA8QD1FW/?igshid=qdul91muiq5r

Miguel Vargas: https://www.instagram.com/miguelvargasm/?igshid=1mzhhcanml7mx

Vídeos

Sector Externo Emprendedor



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.