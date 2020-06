Los apartamentos de lujo se han convertido en el espacio más valorado de 2020, por Welcomer Group Comunicae

viernes, 26 de junio de 2020, 14:27 h (CET) Las restricciones vividas durante el confinamiento han traído consigo un cambio de actitud en el turista, primándose la elección de un alojamiento elegante y espacioso, a la par que seguro y limpio Los expertos del sector turístico aseguran que se está valorando más la experiencia del viaje por el alojamiento y la estancia que por el destino en sí. Algo que sospechaban desde el inicio del 2020 y que tras el confinamiento han terminado por confirmarlo. La razón tiene que ver, por un lado, con uno de los eventos más relevantes del año; por otro, con los avances en el sector de estancias de lujo.

La importancia de amar el alojamiento

Este año ha hecho a las personas apreciar lo importante que es el lugar donde pasan una gran parte del día. Durante unos meses, el hogar se ha vuelto el único espacio donde podían estar libres de restricciones, y por ello, la mayoría de personas han comenzado a dar más valor a tener un alojamiento elegante y espacioso, o un espacio que cumpla todas sus expectativas.

El turismo también ha cambiado como resultado de este cambio de actitud: ahora se busca destinos que sigan ofreciendo buenas experiencias de viaje, pero que también permitan al usuario tener una excelente sensación de seguridad e higiene. Esto podría encontrarse en cualquier hotel, pero es en los apartamentos de lujo, como los de welcomergroup.com, donde hasta el último detalle se tiene en cuenta para que el huésped quede completamente satisfecho.

Turismo exclusivo que reina sobre lo low-cost

Un error que todo viajero, o cualquier persona que va de vacaciones, ha cometido alguna vez, es no prestar suficiente atención a la estancia donde descansará, argumentando, efectivamente, que ‘sólo se va a dormir’.

No es una razón adecuada: las estancias exclusivas forman parte también de la experiencia turística, y si el turista escapa de la ciudad o lugar de residencia habitual para disfrutar al máximo durante unos días, merece poder hacerlo también desde su habitación, en el destino de viaje.

Tal y como se recoge en: https://www.welcomergroup.com/, es en las ciudades donde el turismo más se ha disparado -como Málaga, Valencia o Madrid- donde los apartamentos exclusivos tienen mejor recepción. Y no se debe al poder adquisitivo, sino a que estos alojamientos de mayor calidad ayudan al viajero a disfrutar del turismo en las mejores condiciones.

Ventajas de elegir un apartamento de lujo para el viaje

Los expertos coinciden en que lo positivo de descansar en un espacio único va mucho más allá de tener un apartamento bonito o bien amueblado. Los alojamientos exclusivos van acompañados de una atención exclusiva, y si ya es habitual sufrir problemas después de algunas reservas con algunas de las plataformas más populares, no suele darse en otros apartamentos exclusivos, ofrecidos por empresas líderes en el sector turístico como www.welcomergroup.com, espacios perfectos para viajeros que quieran centrarse en disfrutar de su destino, olvidándose de preocupaciones relacionadas con el alojamiento.

"Nuestras mayores ventajas están muy claras: por un lado, tenemos ubicaciones céntricas, excelentes para desplazarnos por las ciudades más importantes de España. Por otro, tenemos espacios que combinan diseños elegantes y modernos con el máximo confort. En ocasiones, la exclusividad se convierte en arte y nuestra estancia tiene su propia personalidad", afirman desde Welcomer Group.

El objetivo: disfrutar de una estancia perfecta

Los apartamentos de diseño y las estancias más especiales de cada ciudad tienen cada vez más popularidad en el sector turístico. Y han llegado para quedarse, con edificios singulares donde poder pasar noches en las mejores calles de Barcelona, Sevilla o Madrid.

Se trata, ante todo, de espacios selectos que hacen del viaje (ya sea por ocio o por trabajo) mucho más agradable a los sentidos y mucho menos estresantes. Es cierto que suponen un mayor desembolso económico que el turismo low-cost y los alojamientos ultra-baratos, pero sus beneficios son múltiples: aportan seguridad, higiene y comodidad, alejándose de todos los problemas que pueden aparecer si no se escoge un alojamiento con buena relación calidad-precio.

