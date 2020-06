Importancia de los servicios domésticos por Servicio Doméstico AG Comunicae

viernes, 26 de junio de 2020, 13:47 h (CET) Hoy en día, la mayoría de la gente ya no tiene tiempo para cuidar de sus casas. A menudo contactan con una empresa de servicio doméstico para hacer el trabajo. Entonces, el personal de la compañía se encargará de las tareas domésticas ¿Por qué se necesita una empresa de servicio doméstico?

Una empleada del hogar es un ejemplo de persona polifacética. Ella realiza varias tareas en el domicilio cuando se solicita su intervención.

La empleada puede quitar el polvo a los muebles y al suelo. También puede limpiar baños para que estén siempre desinfectados. El empleado lavará los platos si el cliente lo solicita. La contratación de un empleado doméstico también conlleva realizar la colada y la plancha de la casa.

Además, si no se dispone de tiempo para hacer las propias compras, el personal doméstico puede ir a la tienda y hacer las compras necesarias. También puede preparar comidas según las indicaciones de los dueños del hogar. En algunos casos, la persona contratada puede ocuparse de los niños.

Un consejo importante es que el empleado doméstico debe conocer los hábitos alimenticios de la familia para poder preparar las comidas.

El personal de servicio doméstico también puede ayudar a personas mayores. En este caso, su función no se limita a las tareas de limpieza y si es necesario puede cuidar y alimentar a los ancianos si tienen algún problema físico. La persona encargada de la limpieza también ayudará a los ancianos con los paseos en el parque o las citas médicas.

Cualidades de la persona de la limpieza

Esta profesión no es para todos, aunque cada uno tenga algún conocimiento de las tareas domésticas de una agencia de servicio doméstico hay que tener unos conocimientos mas profesionales y tener experiencia en las labores domésticas.

Este trabajo debe ser realizado por una persona que esté familiarizada con las normas de seguridad y salud en el hogar. El descuido por ejemplo con la electrónica puede causar daños importantes. Además, esta persona es capaz de limpiar varias habitaciones en un corto período de tiempo. Cuando se trata de herramientas y productos de limpieza, el personal doméstico sabe las aplicaciones y donde usar cada producto. Otra de las cualidades del personal doméstico es que tiene conocimientos para la costura.

Además de todo esto, este empleado debe ser honesto y de confianza. El dueño de la vivienda debe poder confiarle las llaves del hogar con total tranquilidad. Una cualidad muy importante es la discreción, lo que significa que no debe hablarle a nadie de su trabajo en la vivienda.

El personal doméstico es una parte muy importante del hogar y se debe poner toda la confianza en él para poder tener un servicio de calidad.

Ampliar más información en Servicio Doméstico AG

