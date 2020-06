El apoyo gubernamental es clave para hacer frente a la crisis económica provocada por el coronavirus

Según la gestora de fondos SIA Funds, evitar el desempleo y mantener el crédito serán fundamentales en esta nueva etapa. El director de inversiones de SIA Funds, Marcos Hernández, hablará sobre el escenario financiero actual dibujado por la crisis de la Covid-19 “La emergencia sanitaria de los últimos meses ha provocado que en muchos países la economía se esté paralizando, lo que está suponiendo una recesión en Europa y EE.UU., y un crecimiento de tan sólo el 2-3% en China”. Por lo que, según el director de inversiones de SIA Funds, Marcos Hernández, “será imprescindible el apoyo del gobierno, evitar el desempleo y mantener el crédito a empresas y familias, para hacer frente a la actual crisis provocada por el coronavirus”.

Del actual escenario de recesión económica, consecuencia de la crisis de la Covid-19, hablará Marcos Hernández en el marco de la ponencia sobre “Covid19, Recesión e Inversión en Materias Primas” que realizará dentro del Summer Summit de Value School, que se celebrará el próximo 2 de julio.

En su intervención, hará un recorrido por las iniciales y optimistas previsiones económicas que para 2020 esperaban expertos y economistas, para recalar en las particularidades de este nuevo contexto financiero marcado por la crisis del coronavirus que ha supuesto un cambio brusco de visión para todos, en general, y para los mercados, en particular.

En opinión de Hernández, esta actual situación económica no se alargará demasiado en el tiempo, y desde su compañía esperan que para 2021 las economías de la mayoría de los países vuelvan a su normalidad.

Igualmente, hablará sobre la desaceleración en aquellos países en los que se están adoptando medidas de contención severas (China, Italia, España, Alemania, Francia o Reino Unido); y sobre las consecuencias económicas que acarrearán los distintos proyectos y ensayos reales con distintas medicinas y vacunas, como el caso de Avigan/Favipiravir, desarrollado por una subsidiaria de Fujifilm (Japón), que estaría cerca de su comercialización si las pruebas siguen funcionando como se espera.

Las políticas gubernamentales masivas, algunas de ellas sin precedentes, preparan el terreno para la vuelta a la normalidad. Esto debería prevenir una crisis crediticia y el desempleo estructural.

Asimismo, realizará un recorrido por la situación actual de la Bolsa, cuyo punto más bajo suele coincidir con el momento más negativo de actualidad -sanitaria y económica-, y, según Hernández, “no estamos lejos”.

“La valoración actual ya está descontando una recesión normal, que por lo general tarda de 12 a 18 meses en recuperarse. Esta vez posiblemente será más corta, entre 6 y 12 meses a partir del Q220. El Índice SPX ha rebotado con fuerza, pero no hay que olvidar que el 45% del Índice son empresas de tecnología (FAANGS) y healthcare”, recuerda Marcos Hernández.

“Pocas veces en la historia hemos podido comprar empresas con valoraciones tan bajas (2001, 2009, 2020), por lo que podemos afirmar que son excelentes oportunidades de inversión. Hay una clara bifurcación en el mercado, con valores defensivos que han recuperado casi todo lo perdido y valores cíclicos, value, y pequeñas empresas a precios muy interesantes”, amplían.

Ejemplos concretos

La última parte de esta sesión se centrará, especialmente, en la inversión en el salmón y sus particularidades. Este tipo de inversión, donde la oferta lucha por satisfacer la demanda, ha tenido un gran rendimiento desde 2011.

El salmón de piscifactoría es un sector donde la producción está concentrada principalmente en Noruega y Chile, representando el 75% del total (el resto en el Reino Unido, las Islas Feroe, América del Norte, Nueva Zelanda y Tasmania), lo que limita el crecimiento de la oferta. Se puede hablar de un crecimiento de la oferta CAGR(e) del 3% en los próximos años.

La industria del salmón requiere de unas determinadas condiciones naturales: agua de mar, lugares protegidos para su cría como los fiordos, corrientes marinas y temperaturas de entre 8 y 14 grados centígrados, etc. Y viene pautada por estar concentrada, por contar con una regulación sanitaria específica y una logística muy característica.

Hernández finalizará su intervención con un ejemplo con nombre propio: Suncor, empresa petrolífera de tierras bituminosas que posee una capacidad de producción de 800,000 b/d; un modelo integrado; ROIC del 10-12% con precios del petróleo a 60$; y un excelente equipo gestor. Un buen negocio a pesar de ser cíclico y de ciclo largo.

Suncor ha caído un 50% en Bolsa, no tiene problemas ni de liquidez ni de solvencia, su deuda es baja y, según SIA Funds “el petróleo estará en 50$ a finales de 2020 y volverá a 60$ en 2021”.

De lo global a lo particular

Hernández también dará a conocer las características de SIA Funds como gestora de fondos value. En su opinión, “buscamos negocios buenos a un precio interesante, con descuento, o negocios extremadamente baratos. No compramos malos negocios a ningún precio”.

Concretamente, el Fondo Principal LTIF Classic de SIA, “es como un holding empresarial, de unas 30 empresas, con un riesgo bajo, que se nutre de una lista de 300 empresas que siguen en detalle. Un fondo global, diversificado por geografías y por sectores: granjas de salmón, envoltorios de salchichas, sistemas de pago on-line, motores de aviones o petróleo, entre otros” añade.

Igualmente, el director de Inversiones de SIA Funds explicará cómo se construye una cartera de inversión, en base a cuatro categorías de riesgo, desde empresas casi libres de riesgo (franquicias muy sólidas, con crecimiento estable y retornos consistentes tipo Nestlé) a mayor riesgo (empresas cíclicas o situaciones especiales, como pueden ser las empresas petrolíferas).

La gestora de fondos de filosofía value, SIA Funds, participará en el Summer Summit de Value School, el mayor encuentro dedicado al ahorro, la inversión y la economía, que se celebrará de forma virtual, para intervenir en la ponencia “Inversión en recursos naturales, materias primas y metales preciosos”.

El Summer Summit de Value School -cita con el mundo financiero, organizada por Cobas- congregará a diversos expertos en la materia que participarán en más de 30 sesiones dirigidas a todos aquellos que quieran mejorar su cultura económica y financiera.

Sobre SIA

SIA, gestora de fondos suiza, con filosofía value, basa su enfoque en la búsqueda de buenos negocios/empresas, que generan rentas crecientes a largo plazo, y que cotizan con descuento. Para ello resulta clave “estimar” cuáles serán los beneficios futuros del activo, calcular su valor intrínseco, y aprovechar la volatilidad de los precios en Bolsa para comprar barato. Su principal objetivo consiste en proteger el capital invertido y obtener un retorno del 10-12% anual, mediante la búsqueda de empresas sólidas en las que puedan invertir a largo plazo a un precio de entrada atractivo. Actualmente, la gestora de activos value cuenta con tres fondos: Classic, Natural Resources y Stability, con algo más de 300 millones de euros bajo gestión.