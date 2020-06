El Centro Educativo El Jarama revoluciona los campamentos de verano con un novedoso formato online Comunicae

viernes, 26 de junio de 2020, 09:59 h (CET) El COVID-19 no solo ha acelerado la digitalización de las clases de colegios e institutos, también lo han tenido que hacer otras actividades educativas como las clases extraescolares Con el fin de curso, los campamentos de verano se habían convertido en una de las mejores opciones para que muchas familias encontraran un espacio para que sus hijos se formaran de una forma divertida y sana. Ante la imposibilidad de poder garantizar las medidas de seguridad exigidas en los campamentos presenciales y poder ofrecer la mejor opción para las familias y los chicos el Centro Educativo Internacional El Jarama ha virtualizado sus campamentos en un revolucionario formato.

Con el nombre de JARAMA e-CAMPS se ofrecen 4 tipos con el mismo formato y metodología de los campamentos presenciales Jarama Nature, para niños de 6 a 12 años; y Jarama Teens, para niños de 12 a 16 años, tanto en inglés como en español, donde cuentan con la experiencia y profesionalidad de un equipo de educadores de más de 10 años de vinculación a CEI El Jarama. Los campamentos tienen un formato de 20 horas semanales, en horario de mañana, una tarde y una o dos veladas y se ofertarán durante los meses de julio y agosto.

En su primer verano, tras 28 años ininterrumpidos ofreciendo campamentos de verano, Víctor Rodríguez, director de CEI El Jarama, explica que “ante la falta de garantías de seguridad y la imposibilidad de mantener la distancia de seguridad entre niños, hemos querido ofrecerles a las familias españolas y de otros países una opción segura de ocio educativo y de conexión para sus hijos e hijas”.

“El modelo que vamos a ofrecer se basa en los campamentos virtuales de Estados Unidos, y lo adaptamos al formato tradicional de nuestros campamentos, con dos educadores para cada 15 niños”, explica Rodríguez. Los chicos y chicas convivirán virtualmente durante una semana completa, haciendo actividades todas las mañanas, por las tardes e incluso un par de veladas.

Para el director del centro madrileño “se trata de llevar a cada casa un poquito de la magia y de la ilusión tradicional de los campamentos de verano. Y todo esto cumpliendo con las medidas sanitarias”. Los programas no solo tienen en cuenta los aspectos lúdicos y pedagógicos, además, se plantean como un apoyo emocional de los menores en estas circunstancias atípicas, ya que les permitirá estar conectados con sus amigos, divirtiéndose y haciendo actividades educativas y supervisadas por adultos en todo momento.

Sobre el Grupo Educativo El Jarama

El Grupo Educativo El Jarama, nace hace 40 años con un primer centro de educación infantil en Madrid. En la actualidad está compuesto por el centro de educación ambiental – granja escuela “CEI El Jarama” en Talamanca de Jarama - Madrid, además de las dos escuelas infantiles en Madrid, E.I. Los Pinos y E.I. Trazos. Los cursos y campamentos, así como la actividad educativa para colegios se realizan principalmente en el centro situado en Talamanca del Jarama; aunque también cuentan con una red de colaboraciones en centros de excelencia de otras provincias, Toledo, Guadalajara y Alicante.

