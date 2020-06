​El hotel Lima en Marbella abre sus puertas después de una gran remodelación Marbella es aclamado como uno de los mejores y más importantes destinos turísticos que tiene Europa Redacción Siglo XXI

lunes, 29 de junio de 2020, 10:13 h (CET) Después de un largo periodo de haber estado cerrado, estrena hotel en Marbella, el cual volverá a abrir sus puertas el 1 de julio del 2020. Gracias a todas las renovaciones que sufrió el lugar, pasó de ser clasificado como un hotel de 2 estrellas, a uno de 4 estrellas.



Las nuevas reformas del Hotel Lima son bastante notorias, sobre todo en las nuevas habitaciones que tiene para ofrecer a sus huéspedes. Cuenta con 3 diferentes tipos de habitaciones muy espaciosas. Cada una disfruta de un ambiente bastante característico y poseen baños que están a la altura.



El hotel ahora tiene un nuevo sistema de seguridad. Puedes acceder a las habitaciones simplemente usando tu smartphone. Este nuevo método, además de ser más seguro, también lo hace tener un acceso a la habitación mucho más rápido y seguro.



Asimismo, tiene un restaurante a la altura de un hotel de 4 estrellas. Aquí podrás probar distintos platillos, desde la gastronomía local del área, hasta diferentes platos internacionales. De esta forma, tendrás una amplia selección para elegir y nunca te aburrirás.



También ofrece otros servicios muy importantes, como una piscina bastante agradable y una zona de la azotea. En esta última tienes la opción de descansar el tiempo que desees, mientras contemplas una vista muy agradable del panorama.



El servicio del hotel está disponible las 24 horas, podrás pedir todo lo que quieras y necesites en cualquier momento. Además, existe un servicio de transfer y alquiler de coches, ideales si quieres explorar bastante la zona con total comodidad.



Tampoco tendrás que preocuparte si trajiste tu propio coche y te inquieta donde dejarlo. El hotel tiene a su disposición un estacionamiento donde puedes aparcar tu vehículo. La seguridad es muy confiable y la tarifa diaria del aparcado por día es muy económica.



Si quieres una experiencia un poco diferente a la de los hoteles habituales, esta posada también posee un servicio de renta de bicicletas. Podrás disfrutar de paseos de hasta 9 km por toda la zona costera de Marbella.



También hay conexión wifi por todo el hotel, por lo cual no tendrás que preocuparte de la conexión a Internet. El hotel tiene su propia página web, donde puedes ver a detalles todos sus servicios, la disponibilidad de las habitaciones, las opiniones de antiguos clientes y tienes la opción de reservar en cualquier momento.



¿Por qué visitar Marbella? Marbella es aclamado como uno de los mejores y más importantes destinos turísticos que tiene Europa. Y no es para menos, posee distintos ambientes donde cualquier tipo de persona puede encajar y pasárselo bien. Hay desde discotecas, bares y conciertos, hasta lugares para relajarse con servicios de alta calidad para turistas más tranquilos.



Es conocida por tener un centro de tiendas muy amplia, de las más grandes España. Es ideal para personas que buscan hacer sus compras del año a buen precio. También es muy aclamada por sus atractivas exposiciones de coches deportivos.



Marbella: una gran variedad de actividades para disfrutar Si estás buscando unas vacaciones más movidas, con experiencias diferentes a lo habitual, Marbella es tu lugar indicado. Hay numerosos campos de golf, son bastante grandes, lujosos, a excelentes precios y cuentan con todo lo necesario.



También hay parques acuáticos donde puedes pasar todo el día paseando e interactuando con las criaturas marinas junto con tu familia. Estos parques son famosos por sus increíbles espectáculos de delfines.



Por el contrario, si estas buscando algo más pausado y tranquilo, puedes visitar y recorrer los cascos históricos de Marbella. Son muy bonitos y cuentan con anécdotas interesantes. Puedes elegir si recorrerlas tu solo, o en compañía de los servicios de una guía turística.



Además, la zona turística es popular por sus recorridos en bicicletas por toda la costa. Esta es una actividad habitual de la zona y muy demandada por los turistas. No tendrás problema para conseguir una bicicleta, Marbella posee muchos lugares para alquilar una, incluso hay hoteles que cuentan con este servicio



Anímate a pasar unas vacaciones inolvidables en Marbella, disfrutas de sus playas, sus paseos, sus fiestas y todo lo que tenga para ofrecerte. También recuerda que, para mejorar tu experiencia, quédate en un buen lugar. Tienes a tu disposición el Hotel Lima que ha sido reformado y está listo para recibirte de la mejor manera posible.

