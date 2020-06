​Haber crecido sin mis padres, ha sido lo mejor de mi vida

Nací un día como hoy hace 30 años, gracias Dios porque me has concedido el honor de saborear tres décadas, las cuales han tenido diversos colores, no acostumbro hablar de mi vida personal en mis artículos, pero estoy convencido que hoy es un día apropiado para que conozcas un poco de mi vida. Aprendí a hablar a los 5 años, a los 11 años aprendí a leer, la Biblia y biografías de célebres e históricos personajes han decorado magistralmente mi respiración en este mundo terrenal. Probablemente te identifiques con lo que a continuación vas a leer o quizás conoces a alguien que familiarmente coincide con algunos fragmentos de mi vida. Al escribir esto lo hago con la única razón de trasmitir un mensaje de reflexión e inspiración para padres e hijos… (Comparto este enlace: https://youtu.be/RSe0QwElmd4 en el cual la poeta mexicana Lilia Molina Fernández, cordialmente recita un poema de mi autoría, mil gracias amiga).



Haber crecido sin mis padres biológicos es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Mi madre me tuvo a los 15 años, soy obra de una espontánea relación, mis padres vivieron juntos menos de dos meses, (nací el martes 26 de junio de 1990 en Rancho Grande, Matagalpa Nicaragua), desde hace muchos años vivo en Costa Rica. Mi infancia siempre estuvo acompañada de difíciles e incontables circunstancias, cuando yo tenía 16 meses de haber nacido, mi madre se casó con el actual esposo procrearon 4 hijos. Crecí con mi abuela materna, para mí ella ha sido un ángel en mi vida.



No tengo los apellidos de mis padres, el nombre completo de mi padre es Juan Francisco Mejía Castro (n.1963) y el de mi madre es Juana Rocha Jarquín (n. 1975) ¿Por qué mi nombre es Carlos Javier Jarquín? Según la explicación que me dio mi mamá es que cuando me inscribieron, ella era menor de edad y no era permitido que ella me inscribiera, entonces le dijo a mi padrino y este señor era de apellido Jarquín tío de ella y él me inscribió con su apellido pensó que al hacerlo podría tener derecho de llevarme a su casa por suerte su plan no funcionó…, a mi madre la conocí a los 14 años y a mi padre a los 21 años. Actualmente mi comunicación con ellos es leve, mi cariño para ellos es minúsculo pero sincero, gracias a sus inapropiadas decisiones hoy me he convertido en un hombre que no le pone límite a sus sueños, si hubiese crecido con mis padres probablemente viviera una vida excesivamente incoherente y nutrida de conformismo.



Anécdotas

•Cuando estaba en la primaria me destacaba enviándoles cartas a las chicas, pero en tercer grado viví la peor vergüenza que he vivido a lo largo de mi vida, yo estaba “enamorado” de una compañera de clase de nombre Karla, un día le entregué una carta donde le expresaba mi amor y cariño, ella gustosamente la recibió, el siguiente día delante de muchos compañeros me dio una carta y me dijo: “Por favor abre esa carta delante de todos nosotros y si me quieres como tú lo dices, lee en voz alta lo que dice”. La carta decía: “Por favor no me andes enviando carta, nunca podría amarte, eres lo más insignificante que respira en el planeta Tierra”.



•En esta última década he logrado a darle un poco de significado a mi existencia, pero con mayor realce en éstos últimos 5 años, escribo artículos de opinión desde inicios del 2016. Cuando inicié a escribir artículos me programé para publicar mi contenido a nivel nacional e internacional, una tarde de febrero del 2016 le comenté a un amigo lo siguiente; “sabes muy pronto mis artículos serán publicados en distintos países de América y España”, él con tono burlesco respondió: “me causa risa lo que dices, pero al mismo tiempo me preocupa lo que piensas, a mi parecer estás mal de la cabeza deberías visitar un psicólogo lo más pronto posible, lo que me estás diciendo es un disparate eminente. Si realmente quieres hacerte famoso, puedes lograrlo matando a una mujer, verás que tu nombre y foto saldrá en todos los periódicos nacionales e internacionales yo gustosamente los llamaría para que le den cobertura a la noticia.”…



Desde ese tóxico comentario me propuse a publicar mis artículos en incontables países de América y España. Hasta el presente he publicado mis opiniones a mi propio estilo en más de 80 periódicos y revistas digitales e impresas de España, EE.UU, México, República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Uruguay, Argentina y Chile. Nunca te dejes envenenar por los comentarios negativos de los mediocres, quien te critica negativamente es porque tiene abundantes celos de tus éxitos.



El escritor, poeta y guionista español José Luis Ortiz, escribió una reseña inspirada en mi trayectoria y la poeta puertorriqueña Tania Anaid Ramos González, Azula le puso voz a este magnífico texto, también hizo un vídeo que con mucho gusto lo comparto: (https://youtu.be/CIh4jxzcShE). Gracias amigos por este colorido detalle.