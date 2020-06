El auge de la revolución 4.0 rapidez y flexibilidad según Wonder World Media

Para cualquier proyecto, en un tiempo cambiante. La clave está en la eficacia y rapidez del proceso gracias al feedback de la información, para mejorar y desarrollar las ideas para que los productos finales sean útiles y puedan ayudar a los usuarios ¿Qué diferencia hay entre la industria de toda la vida y la industria 4.0?

La economía ha estado en constante transformación a lo largo del tiempo. La primera industria fue la revolución industrial del siglo XVIII fue motivada por la máquina de vapor, después llegó la segunda revolución industrial a principios del siglo XX enfocada en la mecánica. La tercera revolución fue a los años 60 del siglo pasado que era electrónica.

"Actualmente estamos en la cuarta, la llamada revolución 4.0 que tiene que ver fundamentalmente con la automatización de todo; en que los procesos sean más eficientes, estamos en la conectividad absoluta cada vez más estaremos más conectados sobretodo vinculado a la inteligencia artificial, a la gestión de datos, a la robotización a todos los aspectos que pueda automatizar la empresa. Y eso, básicamente es para mejorar la vida en general y ha cambiado de alguna manera los aspectos sociales de forma importante. Probablemente se está viviendo ahora una aceleración y el detonante ha sido el covid de forma inédita".

A raíz del coronavirus la gran tendencia es pasar a fabricar de grandes cantidades a fabricar a demanda según las necesidades de cada momento. Desde el punto de vista económico se va a pasar de la gran escala a la especialización de productos concretos para gente concreta. Es decir, permitir saber que necesita, el conocimiento del cliente, experiencia buscando formas para saber que quiere cada cliente y con ello hay un mecanismo excepcional, los datos. Es y será el combustible de la economía de ahora y del futuro inmediato son los datos que se van generando cuando se navega por Internet, cuando se utiliza el propio móvil los datos van generando valor que las empresas utilizan para generar productos que casi prácticamente las personas querían. La economía a la que se va navegando es la concreción del producto de la experiencia que tendrá el cliente respecto a los productos que comprará y los servicios que adquirirá irán muy vinculados a lo que ellos querían.

¿Una empresa que no vendía online lo tendrá más difícil para resistir?

Es importante introducirse en el mundo de las ventas online transformarse digitalmente y adoptar algunas medidas en este sentido. Un ejemplo muy notable es la empresa Primark siendo líder en el consumo impulsivo en sus tiendas ubicadas en las principales ciudades y centros comerciales, esta empresa ha reunido pérdidas durante de 750 millones euros cada mes en estos tiempos. Pues la cuestión, es que no está vendiendo por internet no tiene ecommerce, pues sin tienda online un grave error por su parte. En su momento se consideró que su modelo de negocio era impulsivo en tienda basado en la multitud de gente en el establecimiento y el reclamo de precios baratos. Ahora se han dado cuenta que fue un grave error no adaptar digitalmente su producto.

El pequeño comercio y tiendas que apuesten por la digitalización, por la creación de un sitio web. Este pequeño detalle, en estos tiempos da la posibilidad de comprar online será un valor añadido ya que habrá poca movilidad la gente no se moverá como antes durante bastante tiempo y, además, tiene mucho valor la compra de proximidad mucha más que en otros momentos de la vida probablemente estos dos elementos hagan que pequeñas marcas puedan ganar la batalla a las grandes marcas. En este auge de la revolución digital, los pequeños comercios y las pequeñas marcas ya confían en Wonder World Media la agencia de comunicación y de marketing especializada en pymes que asesora en el análisis del modelo de negocio dándole la adaptabilidad, flexibilidad del momento y creando páginas web a medida poniendo su granito de arena a la transformación digital y la industria 4.0 para que los negocios se expandan y mejoren con talento e innovación made Barcelona.