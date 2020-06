AuraPortal recomienda ir más allá del RPA para ofrecer hiperautomatización Comunicae

jueves, 25 de junio de 2020, 17:03 h (CET) En el sitio web de AuraPortal está disponible una copia gratuita, en inglés, del informe de Gartner "Move Beyond RPA to Deliver Hyperautomation" Según Gartner, “los líderes de la arquitectura empresarial y la innovación tecnológica carecen de una estrategia definida para escalar la automatización con objetivos tácticos y estratégicos. Deben ofrecer automatización end-to-end más allá del RPA, mediante la combinación de otras tecnologías complementarias para potenciar los procesos comerciales. A este fenómeno, Gartner lo denomina "hiperautomatización".

La combinación de tecnologías podría conducir a silos de software dispares o una automatización integral sin interrupciones y, dado que ningún proveedor se especializa en todas las tecnologías de vanguardia, las empresas deben evaluar cuidadosamente qué combinaciones de tecnología pueden impulsar sus estrategias de automatización y lograr el resultado comercial deseado.

En el informe, Gartner explica las siguientes tecnologías:

Plataformas BPM

"Las Suites BPM inteligentes (iBPMS) tienen una base sólida de herramientas para orquestar procesos y automatizar tareas dentro de esos procesos".

RPA

"RPA es una tecnología de integración no invasiva utilizada para automatizar tareas rutinarias, repetitivas y predecibles a través de interacciones orquestadas que emulan las acciones humanas".

Plataformas de aplicación de código bajo (Low-Code)

“La naturaleza gráfica de los entornos de desarrollo LCAP (Low-Code Application Platform) se puede utilizar para modelar la automatización rápida de un proceso comercial”.

Minería de procesos y descubrimiento / análisis

"La minería de procesos está diseñada para descubrir, monitorizar y mejorar procesos reales mediante la extracción de conocimiento de los registros de eventos fácilmente disponibles en los sistemas de aplicación".

Conjuntos de gestión de decisiones / Sistemas de gestión de normas empresariales

"Los DMS se utilizan para complementar el desarrollo de aplicaciones convencionales y las herramientas de tiempo de ejecución cuando una aplicación comercial incluye decisiones que implican una lógica complicada o que cambia con frecuencia".

AI

Ejemplos de cómo aumentar los procesos de negocio con IA.

Para obtener más información sobre este informe, visitar: https://www.auraportal.com/es/move-beyond-rpa-to-deliver-hyperautomation/

Fuente: Gartner, Move Beyond RPA to Deliver Hyperautomation, Saikat Ray, Cathy Tornbohm, Marc Kerremans, Derek Miers, 16 de diciembre de 2019.



Acerca de AuraPortal

AuraPortal es la plataforma low-code más completa para crear rápidamente soluciones empresariales y aplicaciones de negocio ilimitadas. Además, combina la sofisticación de un iBPMS (Intelligent Business Process Management Suite) para la automatización de procesos en entornos de integración, innovación y diseño intuitivo, permitiendo transformar de principio a fin, todas las operaciones de negocio de forma sencilla.

