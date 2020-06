Qué cosas tener en cuenta a la hora de comprar un congelador por congelador.org Comunicae

jueves, 25 de junio de 2020, 15:47 h (CET) Llega el verano y con él, las temperaturas altas y el calor, el momento que se echa en falta un arcón congelador en casa. Aquí vienen los factores a tener en cuenta a la hora de comprar un congelador para escoger el que mejor se adapta a las necesidades requeridas Capacidad

Es importante ser consciente de cuántos litros se desea el congelador, los hay desde pequeños y recogidos con no demasiada capacidad hasta monstruosos congeladores capaces de almacenar hasta 50 litros de capacidad. Elegir bien el tamaño del electrodoméstico en cuestión es un factor crucial a la hora de conseguir que ni sobre ni falte espacio en dicho aparato.

Consumo energético

Obviamente, todo depende del precio que uno lleve en mente gastarse en dicho electrodoméstico y de cuánto lo vaya a utilizar, los hay de muchas categorías, pero cuanto más se utilicen es más recomendable invertir en algún congelador que sea más eficiente (etiqueta a) para que ese ahorro también se note en la factura de la electricidad.

Facilidad de limpiado

Es algo obvio, cuanto mejor sea el congelador, más práctico será, como sugerencia, se recomienda de una manera encarecida el invertir en un congelador que tenga tecnología no-frost, ya que es la mejor manera de que el frío no se pierda en forma de escarcha, y luego, a la hora de higienizarlo, este sea mucho más efectivo y rápido de limpiarse.

Potencia

Es un factor que muchas veces va unido a la capacidad, ya que los congeladores más pequeños no pueden almacenar la misma cantidad de alimentos que pueden almacenar los grandes, y por lo tanto, en caso de necesitar un congelador de gran capacidad, es más recomendable irse a un motor algo más capaz que pueda congelar todos los alimentos con facilidad, por el contrario, si se mira un congelador más pequeño, es suficiente con un motor menos potente, ya que no necesitan refrigerar tantos litros.

Estos son solo algunos de los muchos factores que tener en cuenta a la hora de mirar un buen congelador doméstico para utilizar en casa con la llegada del verano. Descubre la mejor selección de congeladores en la página web congelador.org.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.