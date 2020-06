Pareja mira con optimismo, desde la prudencia y la responsabilidad individual, hacia la nueva normalidad Comunicae

jueves, 25 de junio de 2020, 11:47 h (CET) En un bando de alcaldía que se promulgaba el pasado 21 de junio, el alcalde de Pareja, Javier Del Río, daba las gracias a sus vecinos por su actuación durante el confinamiento Sin duda, los cien días del Estado de Alarma peores y más difíciles desde hace décadas en Pareja, y en toda España. Cien días de incertidumbre, de temor, de una curva que no quería doblegarse, de sangre, sudor, lágrimas y, desgraciadamente, de muertes. Demasiadas. En Pareja, se recuerda a todos los españoles que ya no están, y se les recordará siempre. Cien días de aplausos en balcones, de héroes en hospitales, en tiendas, en vehículos de transporte, garantizando la seguridad de los ciudadanos, o detrás de un micrófono informando, entre otros muchos millares de héroes anónimos que, por ejemplo, colaboraban o tejían mascarillas. Cien días en los que los vecinos del municipio de Pareja, mayores y pequeños, han dado lo mejor de sí ante los peores momentos, que es cuando se comprueba la valía de las personas, a los que desde el Ayuntamiento se ha procurado atender cada minuto de cada día y de quienes Pareja se siente tremendamente orgullosa. A todos ellos, mil gracias. En su momento se les rendirá el debido reconocimiento a los héroes del municipio.

Desde el pasado día 21 de junio, los españoles se adentraron en un nuevo periodo. Estival y nuevo sí, pero normal, desgraciadamente, no. Los ciudadanos se pueden mover libremente pero el virus sigue estando ahí. La OMS sigue alertando de posibles rebrotes y los medios de comunicación continúan informando de nuevos casos cada día. En China, donde todo comenzó, pero también en Guadalajara.

Por eso, el alcalde de Pareja, Javier del Río, en el Bando de Alcaldía que se promulgaba el pasado día 21, hacía un nuevo llamamiento "a la prudencia, a mantener la separación interpersonal, a estar vigilantes y atentos, a usar la mascarilla y, en definitiva, a cuidar de los vecinos de Pareja y de cada uno de nosotros con la responsabilidad que se ha hecho hecho hasta ahora, o mayor si cabe", decía en el bando.

Del Río hace este llamamiento a quienes viven los 365 días del año en el pueblo y también a quienes van a venir a sus segundas residencias o a convivir con los parejanos. “Todos son bienvenidos, por supuesto. Pero todos debemos ser responsables, y ahí os pido, nuevamente vuestra colaboración a todos, pues no podemos echar por la borda todo el enorme trabajo realizado en estos meses tan duros que hemos sabido superar”, señala el regidor, para concluir pidiendo “vigilancia, responsabilidad y prudencia en los próximos meses para seguir avanzando”, y trasladando, por último, “su reconocimiento y gratitud: muchas gracias”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.