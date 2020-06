​Los beneficios y propiedades del CBD para los dolores musculares ​Cuando el CBD trabaja en conjunto con los receptores naturales del ECS, se da una mejora en el trabajo de ambos para el alivio de las dolencias Redacción Siglo XXI

jueves, 25 de junio de 2020, 09:55 h (CET) Las siglas CBD se utilizan para hablar del cannabidiol, uno de los principales y de los muchos compuestos orgánicos que se hallan en el cannabis. Su empleo y aplicación médica está en auge en los últimos años gracias a sus múltiples usos, pero sobre todo, gracias a sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias. A continuación, vamos a hablar de los diferentes beneficios de su utilización en la medicina y de las adaptaciones en formato de cremas y ungüentos.



Una fórmula natural para un alivio real La cannabidiol crema de Fórmula Swiss y su aplicación están de estreno en el mundo de los tratamientos y ungüentos con aplicación del propio CBD. Este tipo de cremas no tienen ninguna repercusión psicoactiva, y por lo tanto, no deberíamos hacer caso a los primeros prejuicios que puedan aparecer de primeras por el uso del cannabidiol. Esta crema está compuesta con elementos naturales capaces de tener una aplicación versátil, contrarrestando tanto los efectos del dolor muscular como alguna erupción producida por la dermatitis.



Aunque la utilización y aplicación de estos bálsamos sea una tendencia actual del mercado y los consumidores, el uso de los ungüentos de cannabis se remonta al antiguo Egipto. Allí y en la vieja Europa ya se utilizaban para tratar las enfermedades de la piel y como desinfectantes naturales. Por causas desconocidas su utilización se vio interrumpida en la modernidad, y ahora, afortunadamente se vuelve a expandir su comercialización y uso, como es ejemplo de la nueva crema de cannabidiol de Fórmula Swiss. Este tipo de ungüentos aprovechan todas las ventajas naturales que permite el cannabis sin las desventajas de los síntomas provocados por otros usos y administraciones. Esto se debe, en parte, al muy bajo contenido de THC (tan solo un 0,3%) de las cremas de Fórmula Swiss.



¿Cómo funcionan este tipo de pomadas? Los resultados obtenidos del consumo de un producto con contenido de CBD varían y dependen en gran medida de cómo se aplique en nuestro cuerpo. El tipo de administración tiene un papel muy importante en la absorción, consiguiendo que por ejemplo, la ingesta del tipo infusión recorra todo el sistema digestivo y circulatorio, sin embargo su utilización como pomada sobre la piel nunca llegará a nuestras venas. Si aplicamos la nueva crema de Fórmula Swiss normalmente se quedará en la superficie para adherirse a los receptores de cannabinoides cercanos, ya que la piel es un órgano que funciona como un vaso atómico que puede absorber los aceites a base de lípidos. Éstos transportarán las propiedades de los cannabinoides por todas las capas de células de la piel, las cuales se encargarán de reparar los casos de algún tipo de psoriasis o de las dolencias e irritaciones derivadas de la dermatitis.



Pero no solo la crema de CBD es la protagonista de estas funciones, uno de los sistemas del cuerpo humano también juega un papel relevante: el sistema endocannabinoide (ECS). Este mecanismo de nuestro organismo es el auténtico responsable de regular el equilibrio en la respuesta defensiva de nuestro cuerpo ante los ataques del exterior. También protagoniza la comunicación entre las células, la memoria, el sueño, el apetito, el placer, el control motor y la temperatura.



Cuando el CBD trabaja en conjunto con los receptores naturales del ECS, se da una mejora en el trabajo de ambos para el alivio de las dolencias.



¿Cómo se aplica la nueva crema CBD de Fórmula Swiss? Para empezar, deberíamos hacer lo mismo que cuando nos aplicamos cualquier crema, es decir, deberíamos lavar con agua y jabón la zona donde la vayamos a aplicar para que no exista suciedad o restos de otros productos aplicados, así nada se interpondrá entre la crema y nuestra piel. A continuación, mientras que en los más jóvenes y en los ancianos tenemos que tener cuidado con las cantidades que les aplicamos por la sensibilidad de su piel, en los adultos podemos suministrar una cantidad un poco mayor y podemos aplicarla con un masaje sobre la superficie afectada.



Dependiendo un poco de las dosis, finalmente encontraremos resultados y alivio del dolor entre la primera hora y las 48 siguientes.



La nueva crema de cannabidiol de Fórmula Swiss es natural y contiene toda una serie de propiedades ventajosas fáciles de aplicar. Encontraremos un rápido alivio tras su uso, sin todos los hándicaps de los otros tipos de consumo del producto.

