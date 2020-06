​Mr.Kilombo y Tu Otra Bonita en La Riviera de Madrid en julio ya están a la venta ​Prometimos a Madrid que seguiríamos bailando y lo hemos cumplido: ¡Madrid bailará en julio! Redacción Siglo XXI

jueves, 25 de junio de 2020, 09:03 h (CET) Junto a Live Nation Entertainment y enmarcados en la iniciativa 'Crew Nation Presenta', el Festival Río Babel presenta lo que serán 'Las Noches de Río Babel'. Cuatro conciertos en La Riviera de Madrid con un aforo reducido y que estarán protagonizados por Rayden, El Kanka, Mr.Kilombo y Tu Otra Bonita en el mes de julio.



Las entradas que se ponen a la venta están basadas en un aforo sentado en sillas ubicadas por sectores. El tipo de entrada (silla o de pie) puede variar en función a la normativa que se deba aplicar en la fecha de cada uno de los conciertos. Lo que no variará en ningún caso, es el sector para el que se hayan adquirido las entradas.



Todos los conciertos del ciclo contarán con una Fila 0 solidaria ofreciendo la posibilidad a aquellos fans que no puedan asistir al concierto de colaborar con la iniciativa. Esta Fila 0 estará disponible durante el proceso de compra de las entradas de cada concierto.



Los ingresos netos serán destinados a los artistas para que sean distribuidos entre sus técnicos, personal de gira, músicos y colaboradores de la manera que cada artista determine y 1€ de cada entrada será donado a Crew Nation, un fondo de ayuda global para los equipos de los artistas que trabajan en el directo.



Cada uno de los conciertos contará con las últimas medidas de seguridad específicas comunicadas por las autoridades competentes y todos los asistentes serán informados de ellas para su cumplimiento.



