Más de 100.000 muertes por coronavirus en América Latina En el Medio Oriente, Arabia Saudí anunció que prohibirá el ingreso de viajeros extranjeros que planeaban asistir al Hach este año en medio de la pandemia Redacción Siglo XXI

jueves, 25 de junio de 2020, 08:49 h (CET) Los casos de coronavirus confirmados a nivel mundial ascienden a más de 9,2 millones, con casi medio millón de muertes por COVID-19. El número de víctimas fatales registradas en América Latina superó oficialmente las 100.000 el martes.



En Brasil, un juez ordenó al presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro que use tapabocas en público, o enfrentará una multa de casi 400 dólares por cada incumplimiento. Esto ocurre al tiempo que Bolsonaro continúa asistiendo a multitudinarias manifestaciones políticas en todo Brasil, donde se registraron casi 40.000 nuevos casos el martes, la mayor tasa de contagios a nivel mundial. En México, autoridades de la salud anunciaron un récord diario de más de 4.500 nuevos contagios por coronavirus.



La Unión Europea está preparándose para reabrir sus fronteras a viajeros de decenas de países, a excepción de quienes viajan desde Estados Unidos, a los cuales quizás se les prohíba el ingreso debido a las altas tasas de contagios en el país.



En el Medio Oriente, Arabia Saudí anunció que prohibirá el ingreso de viajeros extranjeros que planeaban asistir al Hach este año en medio de la pandemia, lo que constituye la primera vez en la historia moderna que a los musulmanes de todo el mundo no se les permitirá hacer la peregrinación anual a La Meca.

