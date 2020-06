Bnext permite a sus usuarios percibir por adelantado la devolución del IRPF Comunicae

miércoles, 24 de junio de 2020, 20:02 h (CET) Gracias a su primer producto financiero, ofrecido al 100% por la Fintech, sus usuarios podrán solicitar el importe de la devolución de sus declaraciones negativas de forma, hasta un máximo de 1.000 euros, y un mínimo de 200 Bnext, la alternativa líder a la banca, ha presentado su primer producto de financiación ofrecido íntegramente por la Fintech, con motivo de la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 2019. Gracias a este lanzamiento, la Fintech ofrece la posibilidad de recibir con antelación el dinero correspondiente a la liquidación de la declaración de la Renta a quienes tengan derecho a ello y así lo soliciten.

En concreto, Bnext posibilita a sus usuarios recibir el importe de la declaración hasta un máximo de 1.000 euros, y un mínimo de 200, que deberán reembolsar antes del 31 de diciembre de 2020. Por ejemplo, para un préstamo de 1.000 euros, la comisión de apertura será de un 7%, es decir, 70 euros, que derivará a una TAE de 15,53%. Además, su TIN sería del 0%.

“Nuestro nuevo producto tiene un objetivo claro, que el dinero esté en manos de nuestros usuarios lo antes posible y más ante la situación que estamos viviendo a causa del COVID-19. Una vez presentada la declaración de la renta, la devolución puede demorarse varios meses y hay quien no puede esperar porque cuenta con ello para hacer frente a ciertos gastos. Nuestra filosofía siempre se ha basado en escuchar a nuestros usuarios y dar respuesta a sus demandas. Y en una situación como la que nos encontramos, ésta era una de sus peticiones y no podíamos fallarles”, asegura Juan Antonio Rullán, CPO de Bnext.

Una solicitud sin papeleos

Los usuarios que puedan acceder a este préstamo, solo tendrán que acceder al Marketplace de la app de Bnext, y entrar en la categoría “Préstamos”. Una vez iniciada la solicitud, el usuario deberá responder una serie de preguntas (importe que solicita, ingresos, situación familiar, etc.) y, en función de sus respuestas, la Fintech le proporcionará una serie de opciones de forma personalizada. Bastará con que el usuario seleccione una de esas alternativas para terminar de completar el proceso de solicitud.

